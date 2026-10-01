Bill Gates, yapay zekanın geleceğine ilişkin New York Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Ünlü isim insanlığı bekleyen risklere dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Bill Gates’ten korkutan yapay zeka senaryosu: Gelecek 5 yıl kritik Bill Gates, New York Times gazetesine yaptığı değerlendirmelerde yapay zekanın geleceğine, insanlığı bekleyen risklere ve bu teknolojinin denetim ihtiyacına dikkat çekti. Yapay zekanın insan zekası gibi biyolojik ve hafıza sınırlamalarına sahip olmadığını belirten Gates, gelecekte insan zekasını aşabileceğini ve az anlaşılan bir ürün olduğunu ifade etti. Mevcut yapay zeka sistemlerinin kötü niyetli kişiler tarafından biyoterör ve siber saldırılar için kullanılabileceğini, gelecekte ise insan çıkarlarına aykırı hareket edebileceğini söyledi. Sektörün kendi kendini denetlemesine güvenilemeyeceğini savunan Gates, sistemleri denetleyecek acil mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu ve farkındalığın teknoloji sektörü dışında düşük olduğunu kaydetti. Teknolojinin düşük maliyetli olmasının işlerin mutlaka yapay zekaya devredileceği anlamına gelmediğini belirterek son kararın topluma ait olduğunu vurguladı. Yapay zekanın düşük gelirli ülkelere büyük katkı sağlayacağını dile getiren Gates, risklerin faydalardan hızlı ortaya çıkmaması için gelecek 5 yılın kritik olduğunu belirtti. Çin'in genç kullanıcıların yapay zeka ile sosyal etkileşim kurmasını yasakladığını hatırlatarak devletlerin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA, İNSAN HAFIZASI GİBİ SINIRLI DEĞİL

Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlamalara tabi olmadığına işaret eden Gates, insan beyninin hafızasının ve fiziksel kapasitesinin sınırlı olduğunu ancak yapay zekanın aynı kısıtlamalara sahip olmadığını vurguladı.

Gates, yapay zekanın gelecekte insan zekasını aşabileceğine yönelik ihtimalin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekadan daha az anlaşılan, neler yapabileceğinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir ürün olmadı." dedi.

“RİSKLER SADECE GELECEĞE İLİŞKİN DEĞİL”

Yapay zekanın oluşturduğu risklerin yalnızca geleceğe ilişkin olmadığını savunan Gates, mevcut sistemlerin "kötü niyetli kişiler" tarafından biyolojik ve siber saldırılar için kullanılabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın "biyoterör" saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırıları kolaylaştırabileceğini iddia eden Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılabilmesinin de önemli bir risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Gates, gelecekte ise yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri beklenmedik şekillerde yorumlayarak insan çıkarlarına aykırı hareket etmesi riskinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

“FARKINDALIK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DIŞINDA OLDUKÇA DÜŞÜK”

Gates, yapay zekanın oluşturduğu risklere ilişkin farkındalığın teknoloji sektörü dışında oldukça düşük olduğunu savundu.

Yapay zeka sistemlerinin kullanımını denetleyecek mekanizmaya acilen ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gates, mevcut sistemlerde yeterli denetim katmanı bulunmadığına işaret etti.

Gates, "Sektörün kendi kendini denetlemesine güvenemezsiniz." diye konuştu.

“EKONOMİK GÖSTERGELER YAPAY ZEKA KULLANMANIN DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR”

Yapay zekanın bugüne kadar oldukça fazla iş imkanı yarattığını savunan Gates, özellikle veri merkezlerinin inşası ve yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan çalışanlara talebin yüksek olduğunu kaydetti.

Teknolojinin bir işi insanlardan daha düşük maliyetle yapabilmesinin, o işin mutlaka yapay zekaya devredileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Gates, "Ekonomik göstergelerin yapay zeka kullanmanın daha düşük maliyetli olduğuna işaret etmesi toplumun bunu yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Gates, bu konuda son kararın topluma ait olduğunun altını çizdi.

“DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE DAHA BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLAYACAK”

Yapay zekanın düşük gelirli ülkelere daha büyük ölçüde katkı sağlayacağını belirten Gates, bu teknolojinin bu bölgelerde olabildiğince hızlı şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Gates, yapay zekanın, özellikle ihtiyaç sahibi kişilerin temel sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etti.

Yapay zeka nedeniyle gelecekte biyoterör olaylarının sayısının artması ya da insanların işini kaybetmesi gibi risklere örnek gösteren Gates, "Bunların etkisini muhtemelen 20 yılı aşacak bir geçiş dönemi boyunca en aza indirmemiz gerekiyor." dedi.

Gates, bu 20 yıllık süreçte yapay zeka sayesinde insanların hayatlarında doğrudan hissedebileceği akıl almaz ilerlemeler görülebileceğine işaret etti.

"GELECEK 5 YIL KRİTİK"

Öte yandan gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Gates, gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğunu dile getirdi.

Bu konuda karar mekanizmasının insanların elinde olduğunu vurgulayan Gates, "Her ne kadar tek bir ülkenin yapay zekayı yavaşlatmaya, durdurmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya karar vermesi zor olsa da insanlar bu yönde karar verebilir. Evet, bunun siyasi açıdan da birtakım zorlukları olacaktır." diye konuştu.

Gates, veri merkezlerinin ortadan kaldırılmasının, yapay zekayı yavaşlatamayacağının altını çizdi.

“ÇİN, GENÇ KULLANICILARIN YAPAY ZEKA İLE SOSYAL ETKİLEŞİM KURMASINI YASAKLADI”

Gates, yapay zeka konusunda devletlerin birbirlerinden öğreneceği pek çok nokta olduğunu belirtti.

Çin'in, genç kullanıcıların yapay zeka ile sosyal etkileşim kurmasını yasakladığını kaydeden Gates, "Acaba onların bizim bilmediğimiz bir bildiği mi var? Farklı deneylerin sonuçlarına bakabilir miyiz? Dolayısıyla gelecek dönemde bu konuda çok fazla şey öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Gates, özellikle siber saldırılara veya biyolojik saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde yapay zekayı savunmanın oldukça zor olacağını söyledi.