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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:48

Bill Gates açık açık söyledi: 1 milyar insanı öldürebilir

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde bir milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyebileceğini söyledi. Şirketlerin kendi kendini denetlemesinin yeterli olmayacağını savunan Gates, hükümetlere yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Bill Gates açık açık söyledi: 1 milyar insanı öldürebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:48

’un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kontrolsüz ve kötü niyetli kullanımının insanlık açısından çok büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Gates’e göre asıl tehlike yalnızca teknolojinin ne kadar hızlı geliştiği değil. Gelişmiş araçlarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir güvenlik sorununa dönüşebilir. NBC News’in “Meet the Press” programına konuşan Gates, yapay zekanın insanlık için taşıdığı riskleri ve hükümetlerin bu süreçte üstlenmesi gereken rolü değerlendirdi.

Bill Gates açık açık söyledi: 1 milyar insanı öldürebilir

“BİR MİLYAR İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLECEK KADAR GÜÇLÜ”

Yapay zeka alanında çalışan bazı isimlerin teknolojinin insanlığın sonunu getirebileceğine yönelik uyarıları hatırlatılan Gates, özellikle gelişmiş sistemlerin kötü amaçlarla kullanılmasına dikkat çekti.

Gates, riskin boyutunu şu sözlerle anlattı: “Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne neden olabilecek olayları tetikleyebilecek kadar güçlü. Bugüne kadar, kötü niyetli kişilerin en gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanması kadar büyük bir tehdit oluşturan bir silah olmadı.” Gates’in sözleri, yapay zeka güvenliği konusundaki tartışmanın artık yalnızca şirketlerin teknoloji geliştirme hızından ibaret olmadığını da ortaya koyuyor. Asıl mesele, bu güce kimin erişeceği ve nasıl denetleneceği.

GATES: ÖZ DENETİM YETERLİ DEĞİL

Gates’e, yapay zeka şirketlerinin geliştirdikleri sistemleri kendi içlerinde denetlemesinin yeterli olup olmadığı da soruldu. Gates “Hiç kimse öz düzenlemenin yeterli olduğunu düşünmüyor.” dedi. Gates, yapay zeka sektöründe güvenlik kurallarının yalnızca şirketlerin gönüllü uygulamalarına bırakılamayacağını savundu. Ona göre hükümetlerin devreye girmesi ve bazı kuralların yasal zorunluluk haline getirilmesi gerekiyor.

Bill Gates açık açık söyledi: 1 milyar insanı öldürebilir

ABD’nin de bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Gates, güvenlik önlemleri ile denetim mekanizmalarının siyasetçiler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte oluşturulması gerektiğini söyledi. “Güvenlik önlemlerinin ve denetimin nasıl olması gerektiği tartışmasına kolluk kuvvetlerinin ve siyasetçilerin de katılması gerekiyor. Bu zorunlu bir uygulama olmalı. Bu, sektör için bir miktar ek yük getirecek ancak yaptıkları çalışmaları önemli ölçüde yavaşlatmayacak.”

YAPAY ZEKA DEVLERİNDE GÜVENLİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Yapay zeka şirketlerinin nasıl denetlenmesi gerektiği bir süredir sektörün en önemli tartışma başlıklarından biri.
ve yöneticileri de daha önce güçlü yapay zeka sistemleri geliştirme yarışının yavaşlatılması gerektiği yönünde görüşler dile getirmişti. Ancak şirketlerin gönüllü olarak atacağı adımların ne kadar ileri gideceği ve hükümetlerin sürece hangi ölçüde dahil olacağı hâlâ belirsiz. Öte yandan Google, Anthropic ve OpenAI’ın yapay zeka güvenliği üzerine çalışacak bir grup oluşturmak için plan yaptığı bildirildi.

Bill Gates açık açık söyledi: 1 milyar insanı öldürebilir

ALTMAN VE AMODEİ’DEN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

OpenAI CEO’su Sam Altman ile Anthropic CEO’su Dario Amodei de Birleşmiş Milletler’de yaptıkları açıklamalarda uluslararası iş birliğinin ve ortak standartların önemine dikkat çekti. Amodei, yapay zekaya ilişkin kritik kararların demokratik süreçlerle alınması ve halka karşı sorumlu hükümetler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini savundu. Yapay zeka geliştirme hızının düzenlemeler yoluyla kontrol altına alınabileceğini belirten Amodei, burada önemli bir soruna da işaret etti: Yasaların hazırlanması zaman alıyor, yapay zeka ise çok daha hızlı ilerliyor.

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#yapay zeka
#Bill Gates
#Microsoft
#openaı
#Anthropic
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