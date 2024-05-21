Bilnken şoka uğradı: Soykırım bakanı!

21 May 2024 23:45 - Güncelleme : 22 May 2024 00:29

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde verdiği ifade sırasında Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edilerek, "soykırım bakanı" olarak nitelendirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 228 gündür devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade verdiği sırada Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.

“SOYKIRIM BAKANI”

Ellerini İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin kanlarını temsilen kırmızıya boyayan göstericiler, Blinken’a “savaş suçlusu”, "soykırım bakanı", “eli kanlı kasap” ve "40 bin Filistinlinin kanı onun ellerinde" diye bağırdılar. Blinken göstericiler ile münakaşaya girmezken, konuşmasına devam etmek için göstericilerin salondan çıkarılmasını bekledi.