Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha gözaltına alındı

21 May 2024 22:21 - Güncelleme : 21 May 2024 22:37

Ayhan Bora Kaplan davasında ismi geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlanırken, soruşturma kapsamında kritik bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şahıslardan ele geçirilen dijital materyaller ışığında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde incelemelerine devam ediyor.

BİR KOMİSER DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle beraber hareket ettiği belirlenen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan komiser G.K.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden N.Ö.K., ifadesi alındıktan sonra Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli N.Ö.K. mevcut durumuna istinaden yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.