Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K.'nin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.Ö.K. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayhan Bora Kaplan davasında ismi geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlanırken, soruşturma kapsamında kritik bir gelişme daha yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şahıslardan ele geçirilen dijital materyaller ışığında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde incelemelerine devam ediyor.
BİR KOMİSER DAHA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle beraber hareket ettiği belirlenen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan komiser G.K.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden N.Ö.K., ifadesi alındıktan sonra Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli N.Ö.K. mevcut durumuna istinaden yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.