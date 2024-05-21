Bakan Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması: Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
21 May 2024 18:57 - Güncelleme : 21 May 2024 18:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını açıkladı. Raporun savcılığa teslim edildiğini belirten Yerlikaya "Bundan sonrası yargıda" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"BUNDAN SONRASI YARGIDA"
"Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda..."
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Kaynak: Tgrthaber.com