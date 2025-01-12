Binalar mezarlığa dönüşmüş durumda! Temelinden insan kemikleri çıkıyor

12 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:36

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Tadomon Mahallesi'ndeki binaların altından insan kemikleri çıktı. Esad rejimi boyunca zulüm gören halkın acımasızca katledilip toplu mezarlara gömüldüklerinin ortaya çıkmasının ardından binaların da aslında birer mezarlık olduğu anlaşıldı.

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Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni yönetim ülkeyi kalkındırmak için adımlar atmaya başladı. Esad rejimi boyunca enkaza dönen mahallelerden zulmün izleri silinmeye çalışıyor. Fakat halk hangi taşı kaldırsa altından bir başka katliamın izi çıkıyor. Şam​'da bulunan Tadamon Mahallesi'nde, rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri binaların temelinden çıktı.

Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahallede neredeyse her binanın altından çıkarılan insan kemikleri, torbalara konularak DNA eşleşmesi için korunuyor.

''10 BİN İNSANIN CESEDİNİ YER ALTINDA BULABİLİRİZ''

Enes Sueydani, Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını şu sözlerle anlattı:

''Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu.''

''Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz.''

''DÖVÜP, ÇUKURA ATIYORLAR ARDINDAN ATEŞE VERİYORLAR''

Mahallede bulunan çukurlara 250 Türkmen'in öldürülerek gömüldüğünü söyleyen Favaz Muhammed, “Burası Türkmen sokağıydı. Bütün insanlar bu çukurların içinde gömüldü. Bu çukurlarda 250 Türkmen öldürülerek gömüldü. Küçük, büyük ve bebek kim varsa öldürüp gömüldüler. İnsanları öldürüp, çukura gömüyorlardı, ardından da ateşe verip yakıyorlardı" ifadelerini kullandı.