Rus lider Vladimir Putin, Suriye devrik lideri Beşar Esad'ı kandırdı: Rejimin yıkılmasında Rusya'nın payı var

10 Ocak 2025 10:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:06

İranlı üst düzey tuğgeneral Behrouz Esbati'nin itirafları dikkat çekti. İranlı yetkili, Suriye'de devrilen Beşar Esad'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kandırıldığını söyledi. Esad'ın devrilmesinde hem İran'ın hem de Rusya'nın büyük rolü olduğunu söyleyen yetkili, Rus hükümetinin destek konusunda yalan söylediğini öne sürdü.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilip Rusya'ya kaçmasının ardındaki gerçekleri İranlı üst düzey tuğgeneral Behrouz Esbati anlattı. ABD basınından New York Times'a konuşan general, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beşar Esad'ı kandırdığını söyledi. Suriye'de muhaliflerin saldırılara başlamasıyla beraber Rus hükümetinin rejim karşıtı grupları hedef alma konusunda yalan söylediğini hatta Rusya'nın muhalifler yerine bomboş açık bir çölü bombaladığını anlattı.

''İSRAİL RUSYA SAYESİNDE SALDIRABİLDİ''

İranlı general, Tahran'daki bir camide yaptığı konuşmada Esad hükümetinin devrilmesinde Moskova'nın payı olduğunu söylemesinin ardından ABD basınına yaptığı itiraflarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Esbati, ''Rusya İran'a, Esad'ın devrilmesine öncülük eden Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) karargahını bombalayacağını söyledi fakat çölleri hedef aldı'' dedi.

İranlı yetkili, Rusya'nın, İsrail'in 2024'te Suriye'ye başlattığı saldırı esnasında radarları kapattığını öne sürdü. Bu şekilde İsrail güçleri, daha etkili bir şekilde saldırabildi.

''İÇ YOLSUZLUĞUN DA PAYI BÜYÜK''

General ayrıca Esad'ın devrilmesinde iç yolsuzluğun büyük rol oynadığını belirterek, Suriye'nin üst düzey yetkilileri ve generalleri arasında rüşvetin yaygın olduğunu belirtti.

İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin son zamanlarda gergin olduğunu ifade eden Esbati, Esad'ın İran'ın Suriye üzerinden İsrail'e saldırı düzenleme talebini reddetmesi nedeniyle iplerin gerildiğini iddia etti.

Öte yandan Uluslararası gözlemciler, muhaliflerin ilerlemesinin Esad için askeri gücün temel kaynağı olan Moskova'nın desteğinin azalmasından kaynaklandığına inanıyor.