Binbir surat misali! Kılık değiştirdi 13 kişinin yerine geçip vatandaşlık aldı

İngiltere'de 61 yaşındaki Josephine Maurice, 13 farklı kişinin kılığına girdi ve yetkilileri kandırmayı başardı. İnsanların yerine geçerek vatandaşlık sınavına giren kadın en sonunda yakayı ele verdi.

İngiltere'de 61 yaşındaki Josephine Maurice, farklı peruklarla kılık değiştirerek 13 kişinin yerine geçip vatandaşlık sınavına girdi. Maurice, 2022 Haziran ile 2023 Ağustos tarihleri arasında bu dolandırıcılığı düzenli olarak yaptı. Üstelik Maurice sadece kadın adayların değil erkeklerin de yerine geçti ve sahte vatandaşlık kazanmalarını sağladı.

EVİNDEN ÇIKAN PERUKLARA EL KONULDU

Josephine Maurice'in dolandırıcılığı ortaya çıkınca sabah erken saatlerde evine baskın yapıldı. Maurice'in evinden çok sayıda peruk çıktı. Müfettiş Dean Thomas, ''Bu kişi, İngiltere vatandaşlık testlerine başkaları adına girerek onlara haksız avantaj sağladı" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, İngiliz vatandaşlığı almak isteyen herkesin İngiltere tarihi, gelenekleri ve hükümet yapısıyla ilgili 24 zorlu soruyu cevaplamak zorunda olduğunu belirtti.

KİMLİKLERE FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRIYORDU

Müfettiş Thomas, Maurice'in sahtekarlık yöntemini şöyle anlattı:

"Sınav başvuruları çevrimiçi yapılıyor. Daha sonra Maurice, sahte kimlik belgeleriyle sınav merkezine gidiyor ve peruklar yardımıyla gerçek başvuranlara benzemeye çalışıyordu.''

Maurice'in, İngiltere geçici sürücü belgeleri gibi bazı kimlik belgeleri üzerinde değişiklik yaptığı da mahkemede tespit edildi.

Kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını lamine ederek yapıştırdığı öğrenildi.