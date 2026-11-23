Libya'da Bingazi Limanı'nda demirlemiş halde bulunan Rus donanmasına ait gemiye insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Bingazi Limanı’nda Rus savaş gemisine İHA saldırısı: 10 yaralı Libya'daki Bingazi Limanı'nda demirli bulunan Rus donanmasına ait bir korvete insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi yaralandı ve gemi mürettebatı kurtarıldı. Vantor şirketinin yayımladığı uydu görüntülerine göre Rus donanmasına ait "Stereguşçiy" sınıfı korvet tamamen batarak sulara gömüldü. Görüntülerde iskele boyunca çevreye dağılmış enkaz ve yangın nedeniyle yükselen yoğun duman tabakası görüldü. Bingazi'deki hükümet saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini aktardı.

Libya Sağlık Bakanlığı saldırıda 10 kişinin yaralandığını ve gemi mürettebatının kurtarıldığını açıkladı. Ortaya çıkan uydu görüntüleri, geminin büyük bölümünün alabora olarak sulara gömüldüğünü ortaya koydu.

VANTOR UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI ORTAYA KOYDU

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, saldırıda hedef alınan Bingazi Limanı'na demirli haldeki Rus donanmasına ait "Stereguşçiy" sınıfı bir korvet tamamen battı.

Görüntülerde ayrıca geminin demirli bulunduğu iskele boyunca çevreye dağılmış enkaz ve saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman tabakası yer aldı.

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, sabah erken saatlerde Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus’taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi’de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.