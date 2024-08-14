Binlerce tavuk kasası çaldı! 50 milyon TL değerindeki hırsızlığın cezası kesildi

14 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:38

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ABD'nin Chicago yakınlarında bir okulda akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Vera Liddell isimli bir kadın, 1,5 milyon dolar yani 50 milyon TL değerinde tavuk kanadı çaldı. Üstelik bu eylemini bir yıl boyunca sürdürdü.

Vera'nın hırsızlığı denetimle ortaya çıktı. Okula yapılan rutin bir kontrol sırasında maliyetlerinin bütçeyi 300 bin dolar aşmasıyla yakalandı.

ÖĞRENCİLER TAVUKTAN BİR PARÇA BİLE GÖRMEDİ

Öğrencilerin, Liddell'in çaldığı 11 bin kasa tavuk kanadından tek bir parça bile görmediği kaydedildi.

Pandemi nedeniyle okullar kapalı olmasına rağmen, uzaktan eğitim gören öğrencilere yemek paketleri gönderiliyordu.

SUÇ ÖRGÜTÜ İŞLETMEKLE DE SUÇLANDI

On yıl boyunca okulun gıda hizmetlerinden sorumlu olan Liddell, hırsızlık ve suç örgütü işletmekle suçlandı.

Suçunu kabul eden Liddell, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.