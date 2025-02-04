Bir ayda 700 cinayetin işlendiği ülkede yürekleri dağlayan bir olay daha: Yolda emekleyen bebek bulununca fark edildi

04 Şubat 2025 09:33 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:48

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da her gün onlarca cinayet işleniyor. Şiddet olaylarının önü alınamazken annesi silahlı saldırıda öldürülen bir bebek, ıssız bir yolda emeklerken bulundu.

Şiddet olaylarının durulmadığı, her gün onlarca insanın katledildiği Ekvador'da yürekleri dağlayan bir olay daha yaşandı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Santa Elena eyaletine bağlı Atahualpa ve Ancon Mahallesi'nde bir kişi, trafiğin seyrek olduğu yolda emekleyen 9 aylık bebek fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ekvador Ulusal Polisi'ne bağlı operasyonel birimler, yakınlarda bulunan cesedin bebeğin annesine ait olduğunu tespit etti.

ANNESİNİN YOLU KESİLİP KURŞUNLANDI

İncelemenin ardından 9 aylık bebeğin annesi 28 yaşındaki Rosa Yanina Vargas’ın silahla öldürüldüğü teyit edildi. Polisin değerlendirmesine göre, Vargas, saldırganlar tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutuldu.

Bebek, hastanedeki kontrollerinin ardından anneannesine teslim edildi. Bebeğin babasının ise birkaç ay önce hastalıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıldan bu yana şiddet olaylarıyla boğuşan Ekvador'da, yılbaşından bu yana 700 kişi cinayete kurban gitti.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.