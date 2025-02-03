Korkunç köpek balığı saldırısı: Genç kız 'felaket' derecede yaralandı ve kurtarılamadı

03 Şubat 2025 17:21 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:22

Avustralya'nın Queensland kıyılarında popüler turizm noktasında korkunç bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki bir genç kız, köpek balığı saldırısında 'felaket' derecede yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Avustralya Queensland'in Bribie Adası'ndaki Woorim Plajı'nda köpek balığı saldırısı meydana geldi. 17 yaşındaki genç kız, adanın güneydoğu ucunda, kıyıdan 100 metre açıkta yüzdüğü sırada türü bilinemeyen bir köpek balığının saldırısına uğradı. Üst kolunda ve vücudunda 'felaket' derecesinde yaralar oluşan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA KÖPEK BALIĞI GÖRÜLDÜ

Olay yerinden gelen görüntülerde, bir düzineden fazla acil müdahale görevlisinin plaj sakinleriyle konuştuğu görülüyor. Fakat tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata döndürülemedi.

Can kurtaranlara göre, trajedi son haftalarda bölgede çok sayıda köpek balığı görülmesinin ardından yaşandı.

Polis, adli tabibe rapor hazırlayacak.

SÖRFÇÜLERİN POPÜLER YERİ

Öte yandan Woorim, Brisbane'in kuzeyindeki en yakın sörf plajı olması nedeniyle kampçılar, 4WD tutkunları ve sörfçüler arasında popüler bir yerdir. Yetkililer plajda köpek balığı gözlemlerini yapmak için davul ipleri ve drone gözetleme sistemlerini kullanıyor.