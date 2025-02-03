Tahliye etmek zorunda kaldıkları eve ayı yerleşti: 'Ziyafet' tuzağı işe yaradı

03 Şubat 2025 14:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:45

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles'taki yangınlarda evini tahliye etmek zorunda kalan bir aile 240 kiloluk bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Yangınlardan korkan bir ayının evin bodrumuna saklandığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta günlerce söndürülemeyen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda Altadena bölgesindeki evini tahliye etmek zorunda kalan bir aile şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Evde meydana gelen hasarın ardından ev sahibi Samy Arbid, bir elektrik şirketi tarafından evine elektrik verilemediğini çünkü çalışma alanları olan bodrum katında çok büyük bir ayı bulunduğunu öğrendi.

''YANGINDAN KORKUP SAKLANDI''

Arbid, yerel CBS kanalı KCAL News'e yaptığı açıklamada, "Sanırım korkmuştu" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 240 kiloluk dev ayının evin altındaki boşluğa girdiği görüldü. Arbid, "Yangın sırasında korktuğu için oraya saklandığını düşünüyorum. İlk başta çok tedirgin olduk" diyerek anlattı.

AYIYA 'ZİYAFET' TUZAĞI

California Balıkçılık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW) yetkilileri, evin altındaki ayıyı dışarı çıkarmak için ziyafet çekmek zorunda kaldılar. CDFW, "Taban boşluğunu ve ayının boyutunu değerlendirdikten sonra, ayının kimyasal olarak hareketsiz hale getirilmesinin bir seçenek olmadığı ortaya çıktı." dedi.

CDFW Çevre Bilimcisi Kevin Howells, diğer uzmanlarla birlikte, "Taban boşluğunun yakınına bir ayı tuzağının yerleştirilmesinin, durum göz önüne alındığında en iyi karar olacağını" belirledi.

Ev sahibi ve yetkililer, fırınlanmış tavuk, sardalya, domates sosu, elma ve fıstık ezmesiyle dolu bir menü hazırlayarak ayıyı çıkarmaya çalıştı. Bu ziyafet ayının dışarı çıkmasını sağladı.

GPS TAKILIP BIRAKILDI

CDFW'nin açıklamasına göre, yerel halkın Barry the Bear olarak bildiği bu hayvan daha sonra "tuzakla Angeles Ulusal Ormanı'na götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi, GPS tasması takıldı ve ölçüleri alındı, ardından gece yarısından hemen sonra güvenli bir şekilde serbest bırakıldı."