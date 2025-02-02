Büyük felaketlerin habercisi kıyamet balığı yeniden ortaya çıktı! Bu kez erken davranıp denize uğurladılar

02 Şubat 2025 14:32 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:48

Kıyamet balığı olarak bilinen kürek balığı yeniden ortaya çıktı. Büyük felaketlere işaret olduğu düşünülen hayvan bu kez Meksika'da bir sahile vurdu. Sörfçüler, kürek balığını fark ettiler ve yeniden denize uğurladılar.

Yaklaşan bir felaketin habercisi olduğuna inanılan ve kıyamet balığı olarak bilinen kürek balığı bu kez Meksika'da görüldü. Sörfçüler, kürek balığını, Baja California Yarımadası'nın güney ucunda gördüler. Sörf tahtası uzunluğundaki devasa balığın, gümüş mavisi bir gövdesi, sırtından aşağı doğru uzanan muhteşem kırmızı bir yüzgeci ve yaralı bir kuyruğu vardı.

KIYAMET BALIĞI FELAKET HABERCİSİ

Uzunlukları 11 metreye, ağırlıkları ise 200 kilograma kadar çıkabilen bu balıkların büyük bir felaketin habercisi olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi ise deprem, tsunami gibi doğal afetlerden önce görünüyor olması.

Dailymail'in haberine göre Meksika'da olay yerine gelen bir vatandaş, "Bu balıkların çok güçlü bir tsunami olacağı zaman ortaya çıktığını söylüyorlar." dedi.

Bilim insanları henüz bir bağlantı kanıtlayamamış olsa da, Japonya'da 15.000'den fazla kişinin ölümüne ve Mart 2011'de 9.0 büyüklüğünde bir depreme yol açan yıkıcı tsunaminin vurmasından aylar önce 20 kürek balığı kıyıya vurmuştu.

CALIFORNIA'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Meksika'daki balık ilk kez 2025'te görülürken, geçen yıl 7.0 büyüklüğündeki depremle sarsılmasından bir ay önce California'da bir balık daha görülmüştü.