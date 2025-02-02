Çin işi panda skandalının ardından boyalı 'kaplan köpekler'

02 Şubat 2025 11:07 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:23

Çin'deki Taizhou şehrindeki hayvanat bahçesi yeni bir skandalla gündeme geldi. Köpekleri siyah beyaza boyayıp panda olduklarına inandırmaya çalışanlar bu kez aynı yöntemle sahte kaplanlar yaptılar.

Çin'in Taizhou şehrindeki hayvanat bahçesi yine ziyaretçilerini kandırmaya kalktı. 2024 yılında Chow Chow cinsi köpekleri boyayıp panda olduğuna inandırmaya çalışan Taizhou Hayvanat Bahçesi bu kez 'Çin işi kaplanları' ortaya çıkardı. Yine aynı cins köpekler, bu kez kaplana benzemesi için boyandı.

''KAPLAN DEĞİL KAPLAN KÖPEĞİ''

Hayvanat bahçesi yetkilileri, köpeklerin boyandığını kabul ederek boyanın profesyonel olarak uygulanması nedeniyle köpeklerde herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını açıkladı.

Eleştirilerin ardından hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Evet, kaplan değiller, 'kaplan köpeği' olarak boyanmış yerel Chow Chow köpekleri" ifadeleri kullanıldı.

KÖPEK PANDALAR

Taizhou Hayvanat Bahçesi, Mayıs 2024'te iki Chow Chow cinsi köpeği pandalara benzetmek için de siyah beyaza boyamıştı. Çin devlet medyası, hayvanat bahçesini ziyaretçileri hayvanların gerçek pandalar olduğuna inandırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri devlet medyasına yaptığı açıklamada, Çin'in kuzeyinde yaşayan tüylü bir köpek cinsi olan Chow Chow cinsi köpeklerin dev pandalara benzeyecek şekilde boyandığını ancak hayvanat bahçesinin kimseyi kandırmaya çalışmadığını söylemişti.

Köpeklerin "panda köpekleri" olarak tanıtıldığını ve gerçek panda olmadıklarının açıkça belirtildiğini öne sürmüştü.