Hamilelik dolandırıcılığı: Katıldığı programda gerçekler gün yüzüne çıktı

30 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:19

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde öğretmen olan Maria Veronica Aparecida Cesar Santos, dördüz bebeklere hamile olduğunu söyleyerek insanlardan hediye ve yardım topladı. Santos'un televizyonda yayımlanan bir programa katılması ise tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde öğretmenlik yapan Maria Veronica Aparecida Cesar Santos, 4 kız çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Hamileliği sürecinde göbeğinin normalden daha büyük olduğunu gösteren görüntülerini yayımlayıp, insanlardan hediye ve yardım toplayan Santos'un hikayesi basında da geniş yer aldı.

Henüz doğmamış bebekleri için para toplayan Santos, popüler bir televizyon programına katıldığında ise tüm gerçekler ortaya çıktı. Santos'un hamileliğine dair şüpheler doğdu, programın sunucusu, dördüz bekleyen bir anneye göre fiziksel olarak fazlasıyla rahat olduğunu söyledi.

Santos’un davranışları üzerine şüpheleri artan sunucu, onu program sonrası özel bir görüşmeye davet etti ve ondan karnını göstermesini istedi. Ancak Santos, çatlaklarının olduğunu söyleyerek bunu reddetti. Bunun üzerine gazeteci Chris Flores olayın peşine düştü ve konuyla ilgili bir araştırma başlattı. Kısa süre içinde yapılan soruşturma, Santos'un hikayesinin yalan olduğunu ortaya çıkardı.

ULTRASON GÖRÜNTÜLERİ ÇALINTI ÇIKTI

Santos'un ultrason görüntüsünün de sahte olduğu, bir doktora gerçekten gittiği fakat hamile olmadığı anlaşıldı. Olay üzerine Santos, hakkında dolandırıcılık suçlamalarıyla yeniden gündeme geldi. Ayrıca, ultrason görüntüsünün asıl sahibi olan anne, bu görüntülerin çalındığını belirterek Santos’a dava açtı.

İADE İLE SUÇLAMALARDAN KURTULDU

Santos, kendisine yapılan tüm bağışları iade ettikten sonra hakkındaki suçlamalardan kurtuldu. Sahte hamilelik skandalının ardından uzun süre sessiz kalan Santos, 38 yaşında sosyal medyaya geri döndü ve kendisini “yeniden doğmuş bir Hristiyan” olarak tanıttı.

The Sun'ın haberine göre, YouTube'da yayınladığı videolarda geçmişiyle yüzleştiğini ve yaptığı hatalardan pişmanlık duyduğunu belirten Santos, “Kimliğimi geri almak için bu kanalı açtım. Pek çok kişi beni “Taubateli hamile kadın” olarak tanıyor ama artık Maria Veronica olarak bilinmek istiyorum. Gerçekten değişen insanlar var ve ben de onlardan biriyim” ifadelerini kullandı.