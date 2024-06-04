Bir belediye başkanını daha katlettiler! Ülkenin en kanlı seçimleri

04 Haziran 2024 14:26 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:34

Meksika, en kanlı seçimini yaşıyor. Ülkede ilk kez bir kadın devlet lideri oldu, cinayetler son bulmadı. En az 22 belediye başkanı ya da adayının öldürüldüğü Meksika'da bir kadın belediye başkanı daha katledildi.

Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRILMIŞTI

Figueroa, Eylül 2023’te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.

Öte yandan Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.

SEÇİMLERE SUİKASTLAR DAMGA VURDU

Tam 38 siyasetçi düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybetti. Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.

Seçimde öne çıkan bir diğer konuysa siyasetçilere yönelik düzenlenen suikastlar. Tam 37 siyasetçi düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.