Bir gözdağı mı 3. Dünya Savaşı'na hazırlık mı? ABD'nin son hamlesi tedirginliği artırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmeler gerçekleştirirken her ihtimale karşı bir planı olduğunu da belli etti. Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 3. Dünya Savaşı'na dönüşmesi durumunda ABD'nin de savaşa dahil olacağını söyledi. Fox News'e yaptığı bu açıklamayla tedirginliği artıran Trump'tan bir hamle daha geldi.

TRUMP 3. DÜNYA SAVAŞI'NA MI HAZIRLANIYOR?

ABD ordusu, yarın Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nde yeni nesil uzun menzilli füzeyi test edecek. Dailymail'in haberine göre, Yeni füze, ABD ordusu ve Lockheed Martin tarafından geliştirilen Hassas Saldırı Füzesi (PrSM) testlerinin bir parçası olarak fırlatılacak. Her bir mermisinin maliyeti yaklaşık 3,5 milyon dolar olan yeni füzenin testi Trump'ın 3. Dünya Savaşı'na hazırlandığı endişesini de beraberinde getirdi.

FÜZE TESTİ BİR GÖZDAĞI MI?

Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasının ardından bir süre hem Orta Doğu'da hem de Rusya-Ukrayna Savaşı için barış umutları doğsa da İsrail, Gazze'de ateşkesi bozup yeniden ölüm yağdırmaya başladı. İsrail, katliamlar için ABD'den izin aldığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı için ise görüşmeler devam etse de Trump'ın Moskova için bir B planı da var. Rusya, eğer barışa sıcak bakmazsa Trump, uygulanan yaptırımları daha da ağır bir hale getirerek Moskova için ekonomik bir çöküş planlıyor.

Savaşların yanı sıra Trump, ABD topraklarına katmak istediği Grönland için ise askeri operasyon sinyali vererek tedirginliği artırmıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD ordusunun yeni füze testi endişeleri artırmasının yanı sıra bir gözdağı olarak da değerlendirildi.