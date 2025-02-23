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 | Berrak Arican

Bir haftada kar altından 3 ceset çıktı! Hepsinin ölüm nedeni aynı

Japonya'nın popüler turizm merkezindeki kaplıcada bir haftada 3 kişinin cansız bedenleri kar altında bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin de ölüm nedeni aynıydı.

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Bir haftada kar altından 3 ceset çıktı! Hepsinin ölüm nedeni aynı
KAYNAK:
Japan Times
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 13:53

Japonya'da bir kaplıca tatil beldesinde bir hafta içinde 3 ayrı ceset bulundu. Cesetlerin altmışlı yaşlarda bir otel müdürü ve ellili ve altmışlı yaşlarda iki personele ait olduğu tespit edildi. Rutin bir bakım yapıp dönmesi beklenen personeller, hiç geri dönemediler. Bir personel acil durum servisine bilgi verdi.

BAKIM İÇİN GİTTİLER GERİ DÖNEMEDİLER

Ertesi gün cesetleri bulunan kişilerin üçünün de ölüm sebebinin aynı olduğu öğrenildi. Bakım için gidip hayatını kaybeden kişilerin zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaplıcaların yakınında bulunan 'ölümcül gazı! solumaları sonucunda öldükleri anlaşıldı. Japan Times'ın haberine göre kurtarma ekipleri ve arama ekibi üyeleri üç adamı ararken oksijen tankları kullanmak zorunda kaldı.

ÖLÜMCÜL GAZ HİDROJEN SÜLFİT

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'nın haberine göre, Takayu Onsen Turizm Derneği Başkanı Junichi Endo, yoğun kar yağışının "hidrojen sülfit birikmesine neden olmuş olabileceğini" söyledi.

Öte yandan hidrojen sülfüre uzun süre maruz kalmak bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine neden olur. Ölüm birkaç dakika içinde gerçekleşebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hidrojen sülfür gazı zehirli mi?
Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır.
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