Bir hatası aslana yem etti! Ziyaretçilerin gözü önünde dehşet dolu olay

30 Eylül 2024 14:53 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:00

Nijerya'da bir hayvanat bahçesinde, ziyaretçilerin gözü önünde dehşet yaşandı. Aslanı besleyen görevli, güvenlik kapısını açık unuttu. Aslan, görevliyi paramparça etti.

Nijerya​'nın Abeokuta şehrindeki bir hayvanat bahçesinde, aslan​, görevliyi vahşice öldürdü. Olusegun Obasanjo Başkanlık Kütüphanesi Yaban Hayatı Parkı'nda meydana gelen dehşet dolu olay, ziyaretçilerin gözü önünde yaşandı. 35 yaşındaki aslan bakıcısı Babaji Daule, rutin beslemesine çıktığı sırada güvenlik kapısını açık unuttu. Aslan, görevlinin üzerine atlayıp paramparça etti.

BAKICIYI PARÇALAYAN ASLAN UYUTULDU

Yaban Hayatı Parkı, yaşanan dehşete dair yaptığı açıklamada, görevlinin aslan tarafından parçalandığını, olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. BBC'nin haberine göre, aslan, görevliyi daha fazla parçalamasın diye diğer görevliler tarafından uyutuldu. Yerel polis de 'cesedin daha fazla parçalanmasını önlemek için' aslanın uyutulduğunu doğruladı.

HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKEN DEHŞET DOLU OLAY

Ziyaretçilerin, görevlinin aslan tarafından parçalanmasına şahit olduğu olay halkın tepkisini çekti. Nijeryalılar, tehlikeli yaban hayatını barındıran hayvanat bahçelerinin güvenlik protokolleri ve yönetimi konusunda endişeli olduklarını belirttiler.