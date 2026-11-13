Bir kutu enerji içeceği 15 yaşındaki genci hastanelik etti! Sebebi 5 gramlık bir madde

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde yaşayan 15 yaşındaki bir genç, içtiği enerji içeceğinin ardından geçirdiği şiddetli krizle hastanelik oldu.

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji'nin (ACAAI) yıllık bilimsel toplantısında sunulan vaka raporuna göre, hastada hayatı tehdit eden bir anafilaksi (alerjik şok) tablosu gelişti. ACAAI üyesi Dr. Annabelle Rowland tarafından hazırlanan rapor, krizin sebebinin içeceğin içeriğinde yer alan beş gramlık morina balığı kolajenin olduğunu ortaya koydu.

DAKİKALAR İÇİNDE SOLUNUM ZORLUĞU BAŞLADI

Gizmodo'nun haberine göre, egzama, astım, saman nezlesi ve nadir görülen bağışıklık kaynaklı idiyopatik pulmoner hemosideroz geçmişi bulunan gencin, söz konusu enerji içeceğini hayatında ilk kez içtiği bildirildi.

Tüketimden sadece dakikalar sonra hastanın tüm vücudunda kurdeşen döküntüleri, hırıltı ve nefes alma zorluğu oluştuğu belirlendi. Acil alerji kliniğine kaldırılan gence iki doz epinefrin ve çeşitli anti-alerji ilaçları uygulandığı belirtildi. Yapılan hızlı müdahalenin ardından hastanın semptomlarının hafiflediği ve kısa sürede tamamen iyileşmesi sağlandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılmadan önce kendini tamamen normal hissettiği vurgulanan hastanın, anafilaksiyi tetikleyebilecek egzersiz veya steroid olmayan anti-enflamatuar (NSAID) ilaç kullanım geçmişinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Gencin daha önce konserve ton balığı yediğinde boğazında kaşıntı ve dudaklarında hafif şişlik yaşadığını belirtmesi üzerine içeceğin içeriği araştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda enerji içeceğinde morina balığından elde edilen balık kolajeni tespit edildi.

STANDART TESTLER NEGATİF SONUÇ VERDİ

Alerji krizini ilginç kılan asıl detay ise gencin geçmişte hiçbir sorun yaşamadan somon balığı tüketebilmesiydi. Dr. Rowland'ın hastaya uyguladığı ton, morina ve pisi balığı deri delme testleri negatif sonuç verdi. Aileden daha ileri testler için kliniğe taze morina balığı getirmeleri istendi.

Hekimler, gencin balık alerjilerinde vakaların yüzde 95'ine yol açan klasik "parvalbümin" proteinine değil, doğrudan morina ve muhtemelen diğer balıklarda bulunan kolajen proteinine karşı alerjisi olduğu ihtimalini değerlendiriyor.

UZMANLARDAN ARTAN KOLAJEN KULLANIMI UYARISI

ACAAI tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Annabelle Rowland, balık kolajeninin pazar payındaki artışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Vaka, balık kolajeninin giderek artan sayıda ürüne dahil edilmesi nedeniyle balık alerjisinin dikkate alınması gereken nüanslarını ortaya koyuyor."

Kolajen içerikli ürünlerin içeceklerden takviyelere kadar geniş bir yelpazede yer aldığını vurgulayan Rowland sözlerini şöyle sürdürdü:

"Standart balık alerjisi testleri çoğunlukla farklı bir balık proteinini arar ve çok az kolajen içerir. Dolayısıyla bir kişi negatif test sonucu alsa bile reaksiyon göstermeye devam edebilir. Hekimlerin vakaları gözden kaçırmaması son derece hayati."