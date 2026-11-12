ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), dünya genelinde geniş kitleler tarafından kullanılan GLP-1 sınıfı zayıflama ve diyabet ilaçlarına yönelik uyarıda bulundu. Söz konusu ilaçların, ani ve kalıcı görme kaybına neden olan nadir bir göz hastalığı riski taşıyor.

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HABERİN ÖZETİ Zayıflama ilaçlarının bir yan etkisi daha ortaya çıktı: FDA'dan uyarı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), GLP-1 sınıfı zayıflama ve diyabet ilaçlarının nadir görülen ve ani görme kaybına neden olabilen NAION hastalığı riskini taşıdığına dair uyarıda bulundu. FDA, GLP-1 ilaçlarının ambalajlarına NAION (Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati) risk bilgisi ekleneceğini duyurdu. NAION, optik sinire giden kan akışının azalmasıyla oluşan, tek gözde ağrısız ve geri döndürülemeyen bir görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Hastalığın yaygın risk faktörleri arasında diyabet, sigara kullanımı, hipertansiyon ve yüksek kolesterol yer almaktadır. JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmanın ardından FDA'nın inceleme süreci hız kazandı ve GLP-1 kullanan hastalarda NAION riskinin arttığı belirlendi. 126 klinik deneyi inceleyen FDA, 15 olası NAION vakası tespit etti; bunlardan 10'u GLP-1 kullanan hastalarda görüldü. GLP-1 kullanan hastalarda NAION görülme sıklığı 100 bin kişi-yılı başına 6,4 vaka iken, plasebo veya alternatif ilaç kullananlarda bu oran 3,8 olarak hesaplandı.

Aralarında tüm dünyada tanınan modellerin de bulunduğu GLP-1 ilaçlarının ambalajlarına özel bir ibare eklenecek. İlaç etiketlerinde, tıp dilinde NAION (Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati) olarak bilinen rahatsızlığa dair risk bilgisi yer alacak.

NAION HASTALIĞI NEDİR?

Optik sinire giden kan akışının aniden azalmasıyla ortaya çıkan NAION, tek gözde ağrısız ve akut bir görme kaybına yol açıyor. FDA'nın aktardığına göre, rahatsızlığın neden olduğu görme kaybını geri döndürebilecek herhangi bir tedavi yöntemi henüz bulunmuyor.

Hastalığın yaygın risk faktörleri arasında diyabet, sigara kullanımı, hipertansiyon ve yüksek kolesterol öne çıkıyor. 50 yaş üstü bireylerde akut optik sinir hasarının en yaygın nedeni olan NAION, aynı yaş grubundaki her 100 bin kişiden ortalama 2,3 ila 10,2'sinde görülüyor.

FDA'nın inceleme süreci, JAMA Ophthalmology dergisinde 2024 yılında yayımlanan bir araştırmanın ardından hız kazandı. Araştırma, GLP-1 ilaçlarını kullanan hastalarda NAION riskinin arttığını ortaya koydu. Çalışmanın bazı sınırlamaları bulunduğunu belirten FDA yetkilileri, yine de risk artışının daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine karar verdiklerini ifade etti.

İnceleme kapsamında 134 bin 200'den fazla hastanın yer aldığı 126 klinik deneyi inceleyen kurum, 15 olası NAION vakası tespit etti. Vakaların 10'u GLP-1 kullanan hastalarda, 5'i plasebo alan grupta görülürken GLP-1 dışındaki kan şekeri düşürücü ilaçları kullananlarda ise hiç vakaya rastlanmadı.

Verilere göre, GLP-1 kullanan hastalarda NAION görülme sıklığı 100 bin kişi-yılı başına 6,4 vaka olarak hesaplanırken, plasebo veya alternatif ilaç kullananlarda oran 3,8'de kaldı.

Kurum yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NAION vakaları, şu anda piyasada bulunan tüm GLP-1 ürünleri için rapor edilmiştir. Hastalarda nadir görülen NAION olaylarında risk artışı olduğu sonucuna vardık. Bulgulara dayanarak ilaç üreticilerinden NAION riskine dair bilgileri tüm GLP-1 ilaçlarının etiketlerindeki 'Uyarılar ve Önlemler' bölümüne eklemelerini talep ediyoruz."

GLP-1 İLAÇLARI NE İÇİN KULLANILIYOR?

Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini yönetmek için kullandığı GLP-1 ilaçları, obezite tedavisinde de yaygın olarak tercih ediliyor. Hollanda merkezli kâr amacı gütmeyen Access to Medicine Foundation, ilaç sektörünün zayıflama odaklı ürünlere ağırlık vermesinin dünyada insülin tedarikini riske attığı uyarısında bulunuyor.