SpaceX'ten 6 günde ikinci gizli fırlatma: ABD Uzay Kuvvetleri için harekete geçti

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri için yeni bir gizli fırlatmaya imza attı. Şirket, California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 6 gün içerisinde ikinci kez Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Space.com'un haberine göre, son fırlatmada ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adı verilen gizli görevi kapsamında Falcon 9 roketi kullanıldı. Ancak roketin taşıdığı yük ve görevin amacı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

6 GÜN ARAYLA İKİ GİZLİ GÖREV

SpaceX, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432" adlı görev için Falcon 9 roketini fırlatmıştı. Şirket, her iki fırlatmada da roketlerin ilk kademelerinin Dünya'ya başarılı şekilde dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı. Görevlerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

STARSHIELD UYDULARI İDDİASI

Fırlatmaların ardından uzaya gönderilen yüklerin ne olduğu merak konusu oldu. Bazı uzmanlar, görevlerin ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri izlemesine yardımcı olmayı amaçlayan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

SpaceX'in askeri ve güvenlik amaçlı geliştirilen Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.