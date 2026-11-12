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Teknoloji
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:09

SpaceX'ten 6 günde ikinci gizli fırlatma: ABD Uzay Kuvvetleri için harekete geçti

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri adına 6 gün içerisinde ikinci gizli uzay görevini gerçekleştirdi. California'dan fırlatılan Falcon 9 roketinin taşıdığı yük açıklanmazken, yörüngeye Starshield uydularının yerleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.

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Editor
 Baran Aksoy
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SpaceX'ten 6 günde ikinci gizli fırlatma: ABD Uzay Kuvvetleri için harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:09

'ın sahibi olduğu , ABD Uzay Kuvvetleri için yeni bir gizli fırlatmaya imza attı. Şirket, California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 6 gün içerisinde ikinci kez roketini uzaya gönderdi.

Space.com'un haberine göre, son fırlatmada ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adı verilen gizli görevi kapsamında Falcon 9 roketi kullanıldı. Ancak roketin taşıdığı yük ve görevin amacı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

SpaceX'ten 6 günde ikinci gizli fırlatma: ABD Uzay Kuvvetleri için harekete geçti

6 GÜN ARAYLA İKİ GİZLİ GÖREV

SpaceX, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432" adlı görev için Falcon 9 roketini fırlatmıştı. Şirket, her iki fırlatmada da roketlerin ilk kademelerinin Dünya'ya başarılı şekilde dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı. Görevlerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

STARSHIELD UYDULARI İDDİASI

Fırlatmaların ardından uzaya gönderilen yüklerin ne olduğu merak konusu oldu. Bazı uzmanlar, görevlerin ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri izlemesine yardımcı olmayı amaçlayan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

 SpaceX'in askeri ve güvenlik amaçlı geliştirilen Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

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#falcon 9
#Abd Uzay Kuvvetleri
#Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü
#Teknoloji
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