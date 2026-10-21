Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:31

3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi görüşmek üzere bağımsız özel komiteler kurduğunu açıkladı. Birleşmenin gerçekleşmesi halinde 3,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip küresel bir teknoloji devi doğabileceğini belirten Musk, sürecin henüz kesinleşmediğinin ve zorlu onay mekanizmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:31

’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan , birleşme iddialarına açıklık getirdi. Çıkar çatışması yaratmamak adına kendisinin yer almadığı bağımsız yönetim kurulu komitelerinin görüşmeleri yürüttüğünü aktaran Musk, şu değerlendirmelerde bulundu:

HABERİN ÖZETİ

3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
SpaceX ve Tesla'nın potansiyel birleşmesi, Elon Musk tarafından hissedarların onayı ve özel komitelerin anlaşması şartıyla gündemde.
SpaceX ve Tesla'nın hissedarları, birleşme fikrini özel komiteler aracılığıyla tartışıyor.
Elon Musk, birleşmenin iki şirket için yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve uzay teknolojileri alanlarında sinerji yaratacağına inanıyor.
Birleşmenin gerçekleşmesi için tüm Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onayına ihtiyaç duyulacak.
Özel komiteler henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadı ve varacaklarının garantisi yok.
Tesla'nın piyasa değeri yaklaşık 1.48 trilyon dolar, SpaceX'in tahmini değeri ise 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Olası bir birleşme sonucunda oluşacak yaklaşık 3.5 trilyon dolarlık yapı, dünyanın en değerli ilk 5 şirketi arasına girebilir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

"Hem SpaceX hem de , hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu. Birleşmenin kesin olduğunu varsaymak abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ancak günün sonunda kararı hissedarlar verecek. İki şirketin birleşebilmesi için tüm Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onayı gerekiyor ki bu aşılması zor bir eşik. Özel komiteler henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadı, varacaklarının da bir garantisi yok."

3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı

YAPAY ZEKA, ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİNDE ORTAK SİNERJİ

Olası bir birleşmenin büyük bir değer yaratacağına inandığını belirten Musk; , çip tasarımı, robotik ve yörünge taşımacılığı gibi kritik alanlardaki iş birliğinin iki şirkete de ciddi kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

İki şirket arasındaki teknik iş birliğinin somut bir örneği yakın dönemde tanıtılan yeni Tesla Roadster modelinde görülmüştü. SpaceX teknolojisiyle geliştirilen itici sistemler sayesinde havada manevra kabiliyetine sahip olması hedeflenen aracın üretimine 2028 yılında başlanması planlanıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 5. ŞİRKETİ OLABİLİR

Piyasa verilerine göre Tesla'nın mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,48 trilyon dolar, SpaceX'in tahmini değeri ise 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve hissedar onaylarının alınması durumunda ortaya çıkacak yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık dev yapı, küresel ölçekte dünyanın en değerli ilk 5 şirketi arasına adını yazdıracak.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte milyarlarca dolarlık altın rezervini ABD’den geri çeken ülkeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması açıklaması: “Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız"
Emekli zammı öncesi 90 bin TL'lik promosyon paketi! İşte banka banka yeni emekli promosyon rakamları
ETİKETLER
#elon musk
#yapay zeka
#SpaceX
#tesla
#Tesla Roadster
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.