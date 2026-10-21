SpaceX’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan Elon Musk, birleşme iddialarına açıklık getirdi. Çıkar çatışması yaratmamak adına kendisinin yer almadığı bağımsız yönetim kurulu komitelerinin görüşmeleri yürüttüğünü aktaran Musk, şu değerlendirmelerde bulundu:

Özetle

HABERİN ÖZETİ 3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı SpaceX ve Tesla'nın potansiyel birleşmesi, Elon Musk tarafından hissedarların onayı ve özel komitelerin anlaşması şartıyla gündemde. SpaceX ve Tesla'nın hissedarları, birleşme fikrini özel komiteler aracılığıyla tartışıyor. Elon Musk, birleşmenin iki şirket için yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve uzay teknolojileri alanlarında sinerji yaratacağına inanıyor. Birleşmenin gerçekleşmesi için tüm Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onayına ihtiyaç duyulacak. Özel komiteler henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadı ve varacaklarının garantisi yok. Tesla'nın piyasa değeri yaklaşık 1.48 trilyon dolar, SpaceX'in tahmini değeri ise 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Olası bir birleşme sonucunda oluşacak yaklaşık 3.5 trilyon dolarlık yapı, dünyanın en değerli ilk 5 şirketi arasına girebilir.

"Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu. Birleşmenin kesin olduğunu varsaymak abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ancak günün sonunda kararı hissedarlar verecek. İki şirketin birleşebilmesi için tüm Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onayı gerekiyor ki bu aşılması zor bir eşik. Özel komiteler henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadı, varacaklarının da bir garantisi yok."

YAPAY ZEKA, ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİNDE ORTAK SİNERJİ

Olası bir birleşmenin büyük bir değer yaratacağına inandığını belirten Musk; yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve yörünge taşımacılığı gibi kritik alanlardaki iş birliğinin iki şirkete de ciddi kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

İki şirket arasındaki teknik iş birliğinin somut bir örneği yakın dönemde tanıtılan yeni Tesla Roadster modelinde görülmüştü. SpaceX teknolojisiyle geliştirilen itici sistemler sayesinde havada manevra kabiliyetine sahip olması hedeflenen aracın üretimine 2028 yılında başlanması planlanıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 5. ŞİRKETİ OLABİLİR

Piyasa verilerine göre Tesla'nın mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,48 trilyon dolar, SpaceX'in tahmini değeri ise 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve hissedar onaylarının alınması durumunda ortaya çıkacak yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık dev yapı, küresel ölçekte dünyanın en değerli ilk 5 şirketi arasına adını yazdıracak.