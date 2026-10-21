3,5 trilyon dolarlık dev birleşme masada: Elon Musk, SpaceX ve Tesla iddialarını yanıtladı

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İstanbul
SpaceX’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan Elon Musk, birleşme iddialarına açıklık getirdi. Çıkar çatışması yaratmamak adına kendisinin yer almadığı bağımsız yönetim kurulu komitelerinin görüşmeleri yürüttüğünü aktaran Musk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu. Birleşmenin kesin olduğunu varsaymak abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ancak günün sonunda kararı hissedarlar verecek. İki şirketin birleşebilmesi için tüm Tesla hissedarlarının en az yüzde 50'sinin onayı gerekiyor ki bu aşılması zor bir eşik. Özel komiteler henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadı, varacaklarının da bir garantisi yok."
Olası bir birleşmenin büyük bir değer yaratacağına inandığını belirten Musk; yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve yörünge taşımacılığı gibi kritik alanlardaki iş birliğinin iki şirkete de ciddi kazanımlar sağlayacağını ifade etti.
İki şirket arasındaki teknik iş birliğinin somut bir örneği yakın dönemde tanıtılan yeni Tesla Roadster modelinde görülmüştü. SpaceX teknolojisiyle geliştirilen itici sistemler sayesinde havada manevra kabiliyetine sahip olması hedeflenen aracın üretimine 2028 yılında başlanması planlanıyor.
Piyasa verilerine göre Tesla'nın mevcut piyasa değeri yaklaşık 1,48 trilyon dolar, SpaceX'in tahmini değeri ise 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve hissedar onaylarının alınması durumunda ortaya çıkacak yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık dev yapı, küresel ölçekte dünyanın en değerli ilk 5 şirketi arasına adını yazdıracak.