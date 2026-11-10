SpaceX'ten 24 milyar dolarlık dev hamle!

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İstanbul
SpaceX, ABD'de milyarlarca dolarlık yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Şirketin Texas eyaletindeki Starbase kentinde hayata geçirmeyi planladığı doğal gaz santrali ve süper bilgisayar tesisi için öngörülen ilk yatırım tutarı yaklaşık 24 milyar doları buluyor.
Projenin ayrıntıları, Starbase kentinin resmi internet sitesinde yayımlanan kamuya açık toplantı duyurusuyla ortaya çıktı.
Duyuruya göre Starbase Kent Komisyonu, 9 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda projeye yönelik emlak vergisi indirimi ve buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşmasının onaylanmasını görüşecek.
SpaceX'in doğal gazla çalışan elektrik santrali ile süper bilgisayar tesisini yalnızca inşa etmekle kalmayacağı, her iki tesisin de sahibi ve işletmecisi olacağı belirtildi.
Yatırımın büyüklüğü de dikkat çekiyor. Resmi duyuruda, projenin ilk aşamaları için yaklaşık 24 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüldüğü ifade edildi.
Tesislerin tek seferde değil, birden fazla aşamada inşa edilebileceği kaydedildi. Ayrıca yatırım planının ilerleyen dönemlerde gündeme gelebilecek yeni genişleme projelerini de kapsayabileceği bildirildi.