SpaceX'ten 24 milyar dolarlık dev hamle!

24 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM İÇİN KRİTİK TARİH

Duyuruya göre Starbase Kent Komisyonu, 9 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda projeye yönelik emlak vergisi indirimi ve buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşmasının onaylanmasını görüşecek.

SpaceX'in doğal gazla çalışan elektrik santrali ile süper bilgisayar tesisini yalnızca inşa etmekle kalmayacağı, her iki tesisin de sahibi ve işletmecisi olacağı belirtildi.