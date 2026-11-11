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 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
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GİRİŞ:
11.11.2026
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GÜNCELLEME:
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BMW ile Samsung anlaştı! Elektrikli otomobil menzili sorununu birlikte çözecekler

BMW Group, Gen6 yüksek voltajlı bataryalarının hücre tedariki için Avrupa'da Samsung SDI, ABD'de ise LG Energy Solution ile anlaştı. İşte tüm detaylar...

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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BMW ile Samsung anlaştı! Elektrikli otomobil menzili sorununu birlikte çözecekler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:02

, Gen6 yüksek voltajlı bataryalarında kullanılacak hücrelerin temini için Samsung SDI ve LG Energy Solution ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Şirket, Avrupa operasyonları için Samsung SDI, ABD operasyonları için ise LGES ile el sıkıştı.

BMW ile Samsung anlaştı! Elektrikli otomobil menzili sorununu birlikte çözecekler

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Yapılan yeni anlaşmalar doğrultusunda otomobil üreticisi; Avrupa pazarı için hücre tedarikini CATL, EVE Energy ve Samsung SDI ortaklığıyla sürdürecek. LGES ise doğrudan ABD sınırları içerisinde üretilen batarya hücrelerini BMW'ye teslim edecek. Her iki üretici de 2020'lerin sonlarından itibaren kurulan bölgesel tesisleri üzerinden BMW'ye sevkiyat gerçekleştirecek.

İki şirket arasında yapılan anlaşma, BMW'nin parçaları mümkün olan yerlerde doğrudan araç montaj lokasyonlarına yakın bölgelerden temin etmeyi amaçlayan "yerelleşme" stratejisine dayanıyor.

Gen6 yüksek voltajlı bataryaların montajı, araç üretim tesislerinin hemen yanında inşa edilen 5 yeni tesiste gerçekleştirilecek. Bu merkezler Macaristan'da Debrecen, Çin'de Shenyang, ABD'de Woodruff, Meksika'da San Luis Potosí ve Almanya'nın Aşağı Bavyera bölgesindeki Irlbach-Straßkirchen olarak belirlendi.

Bataryaların seri üretimi geçen ay Shenyang tesisinde resmen başladı. Shenyang; Debrecen ve Irlbach-Straßkirchen merkezlerinin ardından yeni nesil batarya teknolojisi için kurulan küresel üretim ağının üçüncü halkası oldu.

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#bmw
#Lg Energy Solution
#CATL
#Samsung Sdi
#Gen6 Yüksek Voltajlı Batarya
#Teknoloji
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