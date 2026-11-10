Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:49

Togg COP31'de küresel sahnede: 2035 hedefi belli oldu

COP31'de Togg ziyaretçilerin yoğun ilgi odağı oldu. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 22:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 22:49

Türkiye'nin küresel teknoloji markası , Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 'de büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda COP31'in Mobilite Sektör Ortağı olan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, şirketin tedarik zinciriyle birlikte 2035'te karbon nötr olmayı hedeflediğini söyledi. Uluslararası katılımcıların Togg'a merakla yaklaştığını belirten Karakaş, "Bilmeyenler açısından bir şaşırma var" dedi.

2035 YILINDA KARBON NÖTR HEDEFİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı. Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi. Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

Togg COP31'de küresel sahnede: 2035 hedefi belli oldu

GEMLİK ÜSSÜ KAĞITSIZ DİJİTAL FABRİKA

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip, bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var, bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi

Togg COP31'de küresel sahnede: 2035 hedefi belli oldu

Togg CEO'su Karakaş, COP31'in önemine dikkat çekti, "Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık" dedi. Karakaş, bundan sonra neler yapabileceklerini de burada gösterdiklerini sözlerine ekledi. Togg zirvede yalnızca akıllı cihazlarını değil, dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de sergiliyor. Ziyaretçiler bunları oyunlaştırılmış örneklerle deneyimleyebiliyor.

Togg COP31'de küresel sahnede: 2035 hedefi belli oldu

Togg'a İLGİ YOGUN

Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var." Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg kasım ayı kampanyasıyla dudak uçuklattı: Sıfır faiz ve 30 bin TL taksitle sıfır Togg imkanı
TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi
ETİKETLER
#Antalya
#gemlik
#TOGG
#Cop31
#M Gürcan Karakaş
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.