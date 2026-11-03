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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:42
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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG yollardaki araç sayısını artırmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, TOGG'un 130 binden fazla kullanıcıya ulaştığını belirtti.

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

Son bir yılda 55 bin aracın yollara çıktığını açıklayan Kacır, 2027 yılında üretime başlaması planlanan T6X modeliyle markanın kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedeflediklerini söyledi.

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

Bakan Kacır, TOGG'un üretim ve kullanıcı sayısındaki gelişimin yanı sıra elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu şarj altyapısına yönelik yatırımlara da dikkat çekti. Devlet destekleri sayesinde ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısının 48 bin 900'e ulaştığını ifade etti.

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

TOGG'UN YOLLARDAKİ ARAÇ SAYISI 130 BİNİ AŞTI

Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında TOGG'un ulaştığı rakamları şu ifadelerle paylaştı:

"Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı. 2027 yılında T6X modelinin üretime başlamasıyla Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedefliyoruz. Sunduğumuz desteklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısını 48 bin 900’e ulaştırdık."

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

TOGG T6X MODELİ İÇİN 2027 HEDEFİ

Bakan Kacır'ın açıkladığı bir diğer haber ise TOGG'un gelecekteki model planları oldu. Kacır, 2027 yılında T6X modelinin üretimine başlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

Bakan açıklamasında T6X'in üretime başlama yılına ilişkin 2027'yi gösterdi. Modelin teknik özellikleri, satış fiyatı ve teslimat takvimi hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

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TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ BAĞLANTISI 48 BİN 900'E ULAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin şarj altyapısına ilişkin güncel rakamı da paylaştı. Ülke genelindeki elektrikli araç şarj bağlantısı sayısının 48 bin 900'e ulaştığını belirten Kacır, bu kapasitenin sağlanan desteklerle artırıldığını söyledi.

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