TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

TOGG'UN YOLLARDAKİ ARAÇ SAYISI 130 BİNİ AŞTI

Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında TOGG'un ulaştığı rakamları şu ifadelerle paylaştı:

"Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı. 2027 yılında T6X modelinin üretime başlamasıyla Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedefliyoruz. Sunduğumuz desteklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısını 48 bin 900’e ulaştırdık."