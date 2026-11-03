TOGG'un yollardaki araç sayısı 130 bini aştı! İşte 2027 hedefi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG yollardaki araç sayısını artırmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, TOGG'un 130 binden fazla kullanıcıya ulaştığını belirtti.
Son bir yılda 55 bin aracın yollara çıktığını açıklayan Kacır, 2027 yılında üretime başlaması planlanan T6X modeliyle markanın kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedeflediklerini söyledi.
Bakan Kacır, TOGG'un üretim ve kullanıcı sayısındaki gelişimin yanı sıra elektrikli araçların ihtiyaç duyduğu şarj altyapısına yönelik yatırımlara da dikkat çekti. Devlet destekleri sayesinde ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısının 48 bin 900'e ulaştığını ifade etti.
Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında TOGG'un ulaştığı rakamları şu ifadelerle paylaştı:
"Son bir yılda 55 bin, bugüne kadar 130 binden fazla Togg yollara çıktı. 2027 yılında T6X modelinin üretime başlamasıyla Togg’un kullanıcı kitlesinin daha da genişlemesini hedefliyoruz. Sunduğumuz desteklerle ülke genelinde elektrikli araç şarj bağlantısı sayısını 48 bin 900’e ulaştırdık."
Bakan Kacır'ın açıkladığı bir diğer haber ise TOGG'un gelecekteki model planları oldu. Kacır, 2027 yılında T6X modelinin üretimine başlanmasının hedeflendiğini duyurdu.
Bakan açıklamasında T6X'in üretime başlama yılına ilişkin 2027'yi gösterdi. Modelin teknik özellikleri, satış fiyatı ve teslimat takvimi hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin şarj altyapısına ilişkin güncel rakamı da paylaştı. Ülke genelindeki elektrikli araç şarj bağlantısı sayısının 48 bin 900'e ulaştığını belirten Kacır, bu kapasitenin sağlanan desteklerle artırıldığını söyledi.