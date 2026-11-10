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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

KAYNAK:
Murat Makas
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:41
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:47
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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Volkswagen'in yalnızca 250 adet ürettiği ultra verimli modeli XL1, Hollanda'da düzenlenen bir açık artırmada koleksiyoncuların beğenisine sunuldu.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yakıt verimliliği odaklı Volkswagen XL1 modeli, Hollanda'da Catawiki platformu üzerinden satışa çıkarıldı. 250 adet üretilen ve Bugatti Veyron'dan bile daha nadir bulunan 2016 model araç için 140 bin dolarlık satış fiyatı bekleniyor.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

"InsideEVs.com" sitesinin haberine göre, 12 yılda geliştirilen Volkswagen XL1, 100 kilometrede yalnızca 1 litre yakıt tüketme hedefiyle hayata geçirilmişti. Şirket, 2013 yılında 150 bin dolara piyasaya sürdüğü aracı hafifletmek amacıyla gövde ve şasisinde tamamen karbon fiber malzeme kullandı.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Damla formundaki aerodinamik tasarımı 0,189 sürtünme katsayısına ulaşan iki kişilik araba, martı kanat kapıları ve hava direncini optimize eden kademeli koltuk dizilimini bünyesinde barındırıyor.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Sürücünün arkasında konumlandırılan 800 cc hacmindeki iki silindirli turbo dizel motor ile 5,5 kWh kapasiteli bataryadan beslenen şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) sistem, araca toplamda 68 beygir güç sağlıyor. 840 kilogram boş ağırlığa sahip model, 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Elektrik gücüyle 50 kilometre mesafe katedebilen XL1, kilovatsaat başına 10 kilometreye denk gelen bir verimlilik sunuyor. Volkswagen, aracın saatte 100 kilometre sabit hızda yol alması için sadece 8 beygir güce ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

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Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Şarj edilebilir hibrit altyapısı nedeniyle bagajında yaklaşık 23 kilogramlık çıkarılabilir bir şarj kutusu taşıyan otomobil, saatte 100 kilometre hıza yaklaşık 13 saniyede ulaşıyor. Modelin satışa çıkan örneğinin 1.600 kilometrede olduğu da bildiriliyor.

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