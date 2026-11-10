Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

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İstanbul
Volkswagen'in yalnızca 250 adet ürettiği ultra verimli modeli XL1, Hollanda'da düzenlenen bir açık artırmada koleksiyoncuların beğenisine sunuldu.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yakıt verimliliği odaklı Volkswagen XL1 modeli, Hollanda'da Catawiki platformu üzerinden satışa çıkarıldı. 250 adet üretilen ve Bugatti Veyron'dan bile daha nadir bulunan 2016 model araç için 140 bin dolarlık satış fiyatı bekleniyor.
"InsideEVs.com" sitesinin haberine göre, 12 yılda geliştirilen Volkswagen XL1, 100 kilometrede yalnızca 1 litre yakıt tüketme hedefiyle hayata geçirilmişti. Şirket, 2013 yılında 150 bin dolara piyasaya sürdüğü aracı hafifletmek amacıyla gövde ve şasisinde tamamen karbon fiber malzeme kullandı.
Damla formundaki aerodinamik tasarımı 0,189 sürtünme katsayısına ulaşan iki kişilik araba, martı kanat kapıları ve hava direncini optimize eden kademeli koltuk dizilimini bünyesinde barındırıyor.
Sürücünün arkasında konumlandırılan 800 cc hacmindeki iki silindirli turbo dizel motor ile 5,5 kWh kapasiteli bataryadan beslenen şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) sistem, araca toplamda 68 beygir güç sağlıyor. 840 kilogram boş ağırlığa sahip model, 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıyor.
Elektrik gücüyle 50 kilometre mesafe katedebilen XL1, kilovatsaat başına 10 kilometreye denk gelen bir verimlilik sunuyor. Volkswagen, aracın saatte 100 kilometre sabit hızda yol alması için sadece 8 beygir güce ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
Şarj edilebilir hibrit altyapısı nedeniyle bagajında yaklaşık 23 kilogramlık çıkarılabilir bir şarj kutusu taşıyan otomobil, saatte 100 kilometre hıza yaklaşık 13 saniyede ulaşıyor. Modelin satışa çıkan örneğinin 1.600 kilometrede olduğu da bildiriliyor.