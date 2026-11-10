Koleksiyonluk Volkswagen XL1 satışa çıktı: 100 kilometrede 1 litreden az yakıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yakıt verimliliği odaklı Volkswagen XL1 modeli, Hollanda'da Catawiki platformu üzerinden satışa çıkarıldı. 250 adet üretilen ve Bugatti Veyron'dan bile daha nadir bulunan 2016 model araç için 140 bin dolarlık satış fiyatı bekleniyor.