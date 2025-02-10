Bir maymun ülkeyi karanlıkta bıraktı! Sri Lanka'da Enerji Bakanı açıklamasıyla topa tutuldu

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da elektrik santralinde meydana gelen bir arıza tüm ülkeyi karanlıkta bıraktı. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Enerji Bakanı Kumara Jayakody ise kesintilerin sebebinin bir maymun olduğunu söyledi.

Bakan Jayakody, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" dedi. Bakanın açıklamaları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTULDU

Mario Nawfal adlı sosyal medya kullanıcısı, "Serseri bir maymun Kolombo'daki bir trafo merkezinde bir arızayı tetikledikten sonra Sri Lanka'nın tüm elektrik şebekesini devre dışı bıraktı" yorumunu yaptı. Nawfal, bir diğer paylaşımında ise "Bir maymun = tam bir kaos. Altyapıyı yeniden düşünmenin zamanı geldi mi" ifadesini kullandı.

Öte yandan arızanın giderilmesi sonucu sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı.