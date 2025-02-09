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 | Berrak Arican

Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Sunshine Coast bölgesinde bir halı pitonu evcil kediyi tek hamlesiyle midesine indirdi. Kedinin sahipleri ise o anlara şahit olurken bölgeye çağrılan uzman ekip, kediyi kurtarabilecek kadar erken gelmeyi başaramadı.

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Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
KAYNAK:
Yahoo News
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 12:18

Avustralya'da yine bir korkunç piton olayı yaşandı. Queensland'ın Sunshine Coast bölgesinde bir halı pitonu ile evcil kedi karşı karşıya geldi. İki hayvan arasında çatışma çirkin bir hal alınca piton hamlesini yaptı ve kediyi yuttu. Kedinin sahipleri ise o çaresiz anlara tanık olmak zorunda kaldı. Ev sahipleri, yılan yakalama konusunda uzman olan ekibe haber verdi. 

PİTONUN KEDİYİ YEMESİNE İZİN VERDİLER

Uzman ekip eve geldiğinde kedi için artık çok geçti. Ekip, "Onu kurtarmak için çok geç" olduğundan yılanın evcil hayvanlarını yemeye devam etmesine izin verdiler. Yılan Yakalayıcısı Stuart McKenzie, Yahoo News'e ''Ekibin kediyi zamansız kaderinden kurtarmak için yapabileceği pek bir şey yoktu. Ekibimiz kediyi yutmaya yeni başladığı sırada geldi ve ev sahibinin onu gömme şansı olması için müdahale edip kediyi çıkarmayı teklif etti'' diyerek yaşananları anlattı. 

Ev sahipleri ise kedileri için çok geç olması nedeniyle bu teklifi reddettiler ve "Bu durumda, yılana kızmak kolaydır, ancak hepimizin bunun doğal ve içgüdüsel olduğunu hatırlaması önemlidir. Hiçbir hayvanın suçu yok. Yılan onu yutmaya başlamadan önce kedi çoktan ölmüştü, sadece sıkışma basıncından dolayı, bu yüzden yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu." açıklamasında bulundular. 

UZMANLARDAN HALKA UYARI

Yılan yakalama konusunda uzman olan ekip ise bu olayın ardından halkı bir kez daha uyardı:

"Bir yılan görürseniz, güvenli bir mesafede durun. Dışarıdaysa kendi kendine hareket etme şansı verebilirsiniz. Açıkçası, içerideyse, gelip onu yeniden yerleştirmesi için kesinlikle bir profesyonele ihtiyacınız var.''

TİMSAH EVCİL KÖPEĞİ YUTMUŞTU

Öte yandan halı pitonunun kediyi yeme olayı, ocak ayının başlarında Queensland'de çok sevilen bir evcil köpeği ağzında tutarak nehirde yüzen dört metrelik dev bir timsahın görüntülenmesinin ardından yaşandı. 

 

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