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 | Berrak Arican

Bir öpücük yüzünden 2 yaşındaki çocuk gözünü kaybetti! Uzmanlardan uyarı geldi

İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan Saaiman isimli çocuk bir öpücük yüzünden bir gözünü kaybetti. Uzmanlar, çocuk öpmenin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

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Bir öpücük yüzünden 2 yaşındaki çocuk gözünü kaybetti! Uzmanlardan uyarı geldi
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 15:24

İngiltere'de dudağında uçuğu olan bir kişi tarafından öpülen 2 yaşındaki Juwan Saaiman bir gözünü kaybetti. Uçuklu kişi tarafından çocuğa herpes simpleks virüsü bulaştı. Virüs, çocuğun gözünde önce kabarcık oluşmasına ardından kornasında 4 mm'lik bir delik açılmasına neden oldu. Yara enfeksiyonları doğurdu ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen henüz 2 yaşındaki çocuk bir gözünü kaybetti.

GÖRME YETİSİNİ KAZANIP KAZANMAYACAĞI BELİRSİZ

Doktorlar, Juwan'ın görme yetisini geri kazanması için sinir nakli ve kornea nakli yapılması gerektiğini açıkladı. Fakat görme yetisinin tamamen geri gelip gelmeyeceği kesin değil.

BEBEKLERİN ÖPÜLMESİ CİDDİ RİSKLİ

Juwan'ın annesi Michelle Saaiman, yaşadıklarının ardından bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. Tıp uzmanları, herpes simpleks virüsünün vücutta ömür boyu kalabileceğini ve belirli koşullarda yeniden aktif hale gelerek sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Özellikle küçük çocukların enfeksiyonlardan korunması için hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve aktif uçuk taşıyan kişilerle temasının sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor.

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ETİKETLER
#sağlık riski
#hijyen
#görme kaybı
#bebekler
#Herpes Simpleks Virüsü
#Uçuk
#Çocuk Sağlığı
#Göz Enfeksiyonu
#Kornea Nakli
#Dünya
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