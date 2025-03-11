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 | Berrak Arican

Ne kadar yerse yesin kendisini aç hissediyor! 9 yaşındaki çocuğun hastalığı duyanları şoke etti

İskoçya'da yaşayan 9 yaşındaki Mark Allepuz-Rico ne kadar yerse yesin bir türlü doymuyor. Nadir görülen bir hastalık yüzünden sürekli aç hisseden Mark doymasa da sıkı bir diyet yapmak zorunda.

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Ne kadar yerse yesin kendisini aç hissediyor! 9 yaşındaki çocuğun hastalığı duyanları şoke etti
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 11:41

İskoçya'da yaşayan 9 yaşındaki Mark Allepuz-Rico, nadir görülen Prader-Willi sendromuyla mücadele ediyor. Nadir görülen bir hastalık olan bu sendrom nedeniyle Mark günde 5 öğün yese de doymuyor.

Dünyada her 30 bin kişiden birinin yakalandığı bu hastalıktan muzdarip olanlar sadece fiziksel olarak etkilenmiyor. Bazıları öğrenim güçlükleri ve davranışsal sorunlar da yaşıyor.

SIKI BİR DİYETLE BESLENMEK ZORUNDA

The Sun'ın haberine göre, Mark ise bu hastalık nedeniyle sürekli kendisini aç hissediyor ve ne kadar yerse yesin doygunluk hissine ulaşamıyor. Mark annesi ve babası bu durumu kabullenmiş durumda bu yüzden çocukları için uzmanlarla çalışarak obeziteden korumaya çalışıyorlar. Mark ne yerse yesin doymasa da sıkı bir diyet programına uymak zorunda.

''YEMEK KONUSUNDA TAKINTILI''

Mark'ın annesi Aga Cinari, ''Yemek konusunda tamamen takıntılı. Bu hastalığı ilk duyduğumda her anımı internette Prader-Willi sendromuyla ilgili araştırmalar yaparak geçirdim. Daha önce hiç duymamıştım ve en kötüye hazırlanıyordum. Yeni anne olmanın tadını bile çıkaramadım..." diyerek yaşadıkları zorlukları aktardı.

Öte yandan Prader-Willi sendromunun tipik belirtileri arasında büyüme geriliği, kas zayıflığı ve aşırı iştah bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Prader-Willi sendromu (PWS) nedir?
Prader-Willi sendromu (PWS), çocuklarda babadan geçen 15. kromozomun işlevini kaybetmesiyle sebebiyle ortaya çıkan genetik bir sorundur.
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ETİKETLER
#sağlık sorunları
#diyet
#Prader-willi Sendromu
#Nadir Hastalık
#Çocuk Sağlığı
#Iştah
#Obesite
#Genetik Hastalık
#Dünya
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