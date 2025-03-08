Küçük kız grip yüzünden felç oldu! Anne 'göz ardı etmeyin' diyerek şimdi herkesi uyarıyor

ABD'nin Ohio eyaletinde 5 yaşındaki Aurora Burden-Schott, grip nedeniyle geçici felç oldu. Küçük kızın annesi Kota, yaşadıkları korku dolu günleri anlatarak, grip belirtilerinden biri olan kas ağrılarının göz ardı edilmemesi konusunda uyardı.

Henüz 5 yaşında olan Aurora Burden-Schott, grip hastalığına yakalandı ve bir süre sonra kas ağrılarından şikayet etmeye başladı. 27 yaşındaki annesi Kota, kızının ayak ucunda yürüdüğünü fark ettiğinde bir çocuk doktoruna danıştı. Küçük kız için bol sıvı alması önerildi ve kas ağrıları göz ardı edildi. Aurora, uykusundan uyandığında ise bacaklarının alt kısmında hiçbir hareket yoktu. Anne Kota, acil olarak kızını hastaneye götürdü.

Anne Kota, kızının o durumuna dair şunları anlattı:

"Yürümekte zorluk çekiyordu ve çok kötü bacak ağrısından şikayet ediyordu. Ayak ucunda yürüdüğünü fark ettim. Bacaklarında çok fazla ağrı vardı ve ayağını düz bir şekilde koyamıyordu."

''TİPİK GRİP BELİRTİLERİYDİ''

Kota, ilk belirtilerin tipik bir grip olduğunu, kızının mide bulantısı, kusma, bağ ağrısı gibi şikayetleri olduğunu, bunların 4 gün sürdüğünü söyledi. Belirtilerin hafiflediği 2 günün ardından Aurora'nın kas ağrılarından şikayet etmeye başladığını söyleyen Kota, ''Uykusundan uyandığında bacaklarını kullanamıyordu. Vücudunun alt yarısında hiçbir hareket yoktu. Ayak parmaklarını oynatamıyordu. Gerçekten korkutucuydu. Sanki belden aşağısı felçli gibiydi. Bacaklarının çok ağır hissettiğini söyledi." dedi.

RABDOMİYOLİZ TEŞHİSİ KONDU

Acil servise kaldırılan Aurora'nın kan testleri ve röntgeni çekildi ve kas enzimi seviyelerinin 950 olduğu ortaya çıktı. Onun yaşındaki bir çocuk için normal aralık 150 ila 200 arasındaydı. Küçük kıza rabdomiyoliz teşhisi kondu. Bu kasların parçalandığı, grip hastalığının nadir bir komplikasyonu olarak biliniyor. Kota, "Virüs kaslara saldırıyor ve kaslar bozuluyor" dedi.

TEDAVİNİN ARDINDAN TEKRAR YÜRÜYEBİLDİ

Aurora için acil tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı. İlk günün sonunda bacaklarında biraz hareketlenme oldu, ikinci gün ise yürüyebildi. Doktorlar grip nedeniyle oluşan bu komplikasyonun yakın zamanda geçirdiği bademcik ameliyatı, geniz eti alınması ve kulak tüpü yerleştirilmesinden kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Bu durumun bağışıklık sitemini zayıflatmış olabileceğini düşünüyorlar.

KAS AĞRILARINI GÖZ ARDI ETMEYİN!

Kota, "Bazı ciddi kalıcı hasarlara yol açabilirdi. Böbreklere herhangi bir hasar vermedi. Çok iyi bir şekilde iyileşebildi." dedi. Kota şimdi grip belirtilerinden biri olan kas ağrılarının göz ardı edilmemesi için farkındalık oluşturmak istiyor.

Kota, "Sezgilerime güvenip bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğim için mutluyum. İnsanlar çocukların grip olduklarında kas ağrısı çekeceklerini varsayıyorlar." diyerek uyardı.