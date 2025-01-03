Bir uçak kazası daha! Kalkıştan saniyeler sonra iniş için izin istedi, fabrikanın çatısına çakıldı

03 Ocak 2025 08:18 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:41

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Fullerton şehrindeki bir mobilya fabrikasının çatısına uçak düştü. Yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

ABD’nin Kaliforniya​ eyaletinde bir uçak kazası​ yaşandı. Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı’ndan kalkan uçak 90 saniye sonra iniş için izin istedi. Havada tur atan uçak bir süre sonra bölgede bulunan mobilya fabrikasının çatısına düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken feci kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

ÖLENLER UÇAKTAKİ YOLCULAR MI, FABRİKA ÇALIŞANLARI MI?

Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.