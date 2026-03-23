Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

ABD'nin ambargosu altındaki Küba, olası saldırıya karşı askeri hazırlık yapmaya başladı. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ''masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır'' olduklarını da söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump'a mesajını verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 10:56

Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, NBC News'e yaptığı açıklamalarda ülkesinin olası bir saldırıya karşılık askeri hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Cossio, için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

HABERİN ÖZETİ

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ülkesinin olası bir ABD saldırısına karşı askeri hazırlık içerisinde olduğunu belirtti ve ABD'nin ambargosunun gerekçesiz olduğunu savundu.
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü ve Küba silahlı kuvvetlerinin her zaman hazırlıklı olduğunu ifade etti.
Cossio, ABD için kesinlikle bir tehdit oluşturmadıklarını ve bu nedenle ambargonun ve askeri tehditlerin haklı bir gerekçesi bulunmadığını belirtti.
Küba, her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirirken, ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değindi ve ambargonun kalıcı olmayacağını umduğunu söyledi.
Küba, yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını ve enerji sisteminin zor durumda olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

''BUNA HAZIRLANMAZSAK SAFLIK ETMİŞ OLURUZ''

ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

''HER TÜRLÜ DİYALOĞA HAZIRIZ''

Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirerek ABD Başkanı Donald Trump'a mesajını verdi.

ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değinen Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

KÜBA 3 AYDIR DIŞARDAN PETROL ALAMIYOR

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Küba Enerji ve Maden Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde kesilen elektriğin sağlanması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına karşı hazırlık yapıyor! Küba Trump'a mesajını verdi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
