Trump'ın hedef aldığı Küba'ya Rusya yardım eli uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ''Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" açıklamasıyla tepki çekti. Uluslararası arenada yankı bulan bu sözlere Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, Küba'ya yardım eli uzattı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Küba, ABD'nin boğucu ambargosu altında ekonomik zorluklarla boğuşan bağımsız bir devlettir. Rusya, ABD ambargosu karşısında Küba'ya her türlü yardımı sağlamaya hazır." ifadelerine yer verildi.

Donald Trump'ın bu açıklamalar, ABD'nin son dönemde Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. ABD, Venezuela'dan Küba'ya yapılan petrol sevkiyatlarını keserek ada ülkesinin enerji kaynaklarını ciddi şekilde sınırlandırdı. Bu durum, Küba'da elektrik kesintilerinin artmasına ve ekonomik krizin derinleşmesine neden oldu.

ABD'YE KARŞI AÇIK GÜÇ MESAJI

Rusya'nın açıklaması, yalnızca diplomatik bir cevap olmanın ötesinde, ABD'ye karşı açık bir güç mesajı olarak değerlendirildi. Moskova'nın Küba'ya destek açıklaması, Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir jeopolitik rekabetin yeniden gündeme gelebileceği yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, Rusya'nın bu çıkışının hem ABD'nin bölgedeki etkisini dengelemeyi hem de Latin Amerika'da yeniden etkinlik kazanmayı hedeflediğini belirtiyor.

KÜBA'DA ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

ABD ambargosu ve petrol akışındaki kesintiler nedeniyle Küba'da enerji krizi giderek büyüyor. Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, üretim ve temel hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu tablo, uluslararası yardımların önemini artırırken, Rusya'nın "her türlü destek" açıklaması Küba açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.