Küba karıştı! Göstericiler Küba Komünist Partisi binasını ateşe verdi

Küba'daki yerel kaynaklara göre, Moron şehrinde bir grup gösterici sokaklara çıkarak ülkedeki uzun süredir süren elektrik kesintilerini ve akaryakıt yetersizliğini protesto etti.

Eylemciler, Küba Komünist Partisi'nin yerel merkezini ateşe verirken, hükümet karşıtı sloganlar attı. Olaylarda polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin parti binasına girip evrakları, bilgisayarları ve mobilyaları dışarı çıkardığı, bazılarını ise ateşe verdiği görülüyor.

Başkent Havana’nın farklı mahallelerinde bir süredir toplanan halk, elektrik kesintileri ve ekonomik kriz nedeniyle tencerelere vurarak tepkilerini dile getiriyor.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.