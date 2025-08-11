Bir ülke daha Filistin devletini tanıyor! Başbakan bizzat açıkladı

Avustralya da Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını resmen ilan etti.

"ACIYA VE AÇLIĞA NOKTA KOYMAK İÇİN"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmaya, acıya ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur" ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

SEMBOLİK BİR KARAR DEĞİL

Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddeden Albanese, "Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır" diyerek sözlerini noktaladı.