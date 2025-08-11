Menü Kapat
 Suat Vilgen

Bir ülke daha Filistin devletini tanıyor! Başbakan bizzat açıkladı

Avustralya, İsrail'in soykırım girişimi sürdürdü. Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Kararı duyuran Başbakan Albanese "İki devletli çözüm" önerisinde bulundu.

AA
11.08.2025
11.08.2025
da 'i tanıyan ülkeler arasına katılıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını resmen ilan etti.

"ACIYA VE AÇLIĞA NOKTA KOYMAK İÇİN"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Albanese, "'da şiddet halkasını kırmak, 'de çatışmaya, acıya ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur" ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

SEMBOLİK BİR KARAR DEĞİL

Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddeden Albanese, "Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

