Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Bir ülke daha Filistin'i tanıdığını duyurdu! Her geçen gün sayı artıyor

Bir ülke daha Filistin'i tanıdığını duyurdu! Her geçen gün sayı artıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 May 2024 09:44 - Güncelleme : 08 May 2024 09:50
Bir ülke daha Filistin&#039;i tanıdığını duyurdu! Her geçen gün sayı artıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Bahamalar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımladı. 

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu. Bahamalar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin "Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği" ifade edildi. 

Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi. 

Barbados ve Jamaika da nisanda Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Bir ülke daha Filistin'i tanıdığını duyurdu! Her geçen gün sayı artıyor - 1. Resim

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER ARTIYOR

Trinidad ve Tobago, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı.

Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "Filistin devleti" meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago'nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...