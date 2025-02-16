Bir YouTube reklamı hayatını değiştirdi! İstifa etti, yeni işe başladı ve zengin oldu!

Almanya'da bir kimya fabrikasında mesaili çalışan ve işe gitmek için sabaha karşı 4'te uyandığını anlatan Niko Dieckhoff, hayatını bir YouTube reklamının değiştirdiğini söyledi. Yoğun iş temposundan bıkarak kendisine farklı para kazanma yolları aramaya başlayan Niko, bir gün sosyal medya platformu YouTube'da bir reklama denk geldiğini ve bir hayli ilgisini çektiğini ifade etti.

REKLAMLA HAYATI DEĞİŞTİ

Bir reklamla hayatının değişeceğini hiç ummasa da bunun peşine düşerek denemek isteyen Niko, ilk 6 ay boyunca hem kimya fabrikasında çalıştı hem de yeni işine başladı ve geliştirmeye çalıştı. O zamanları ise şöyle anlatıyor:

"Her gün işe gidip gelmek için ömrünü harcayan normal bir adamdım. Bir YouTube reklamının hayatımı bu şekilde değiştireceğini tahmin edemezdim. Maaşlı işim beni tatmin etmiyordu ve daha fazlasını istiyordum. Gelecek 45 yıl boyunca çalışacak olmak beni kahrediyordu. Hayatımın akıp gittiğini hissediyordum. İşte o an bir aydınlanma yaşadım ve hayatımdan nefret ettiğimi fark ettim. Değiştirecek güce de yalnızca ben sahiptim..."

1 YIL SONRA MİLYONER OLDU

Niko, YouTube'da izlediği "dropshipping" (stoksuz satış) videosuyla hayatının değiştiğini söylüyor. Bu iş için sadece 20 saatlik bir eğitim aldığını anlatan Niko, 12 ayın ardından milyoner olduğunu söyledi:

"20 saatlik bir eğitim; 12 ay ve sonra milyonerdim. Şimdi günde yaklaşık yarım saat çalışıyorum. Artık alarmım bile yok. Hayalleri, idealleri olan ve iş ahlakına sahip herkes bu yolla para kazanabilir. Ailem, başarımı gördüğünde inanamadı ancak şimdi benimle gurur duyup hayatın tadını çıkarıyorlar."