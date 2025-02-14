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 | Berkay Alptekin

Madeni parada yeni dönem! Alışılmışın dışında ve sadece 7 bin adet üretildi

Kanada Kraliyet Darphanesi, 2025 yılı için özel bir madeni para koleksiyonunu satışa sundu. Bu yeni seri, Kanada'nın simgesel sembollerinden biri olan akçaağaç yaprağını öne çıkarırken, tamamen farklı bir tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Madeni parada yeni dönem! Alışılmışın dışında ve sadece 7 bin adet üretildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:07

Kanada Kraliyet Darphanesi'nin (Royal Canadian Mint) yeni koleksiyonundaki madeni para, alışılmışın çok dışında bir tasarımla gün yüzüne çıktı. Gölge ve ışık arasındaki çarpıcı kontrastla dikkat çeken madeni para, mat ve parlak bir bitişiyle görenleri hayran bıraktı.

Siyah rodyum kaplama ile üretilen 1 onsluk, %99,99 saflığındaki gümüş madeni para üzerinde, "her zamankinden daha parlak" bir akçaağaç yaprağı yer alıyor. Mat siyah renkteki yüzeyin yanı sıra, Kanada'nın milli ağacı olan akçaağaçı onurlandıran işlenmiş gümüş bölüm ise ışığı yansıtarak parlıyor.

II. ELIZABETH'İN YERİNE GEÇEN KRAL III. CHARLES YER ALIYOR

Bugün sipariş edilebilen bu madeni para, cüzdanınıza sığmayacak kadar değerli. Sadece 7.000 adet üretilen bu özel parça, cebinizdeki diğer madeni paralardan çok daha kıymetli bir hal alıyor.

Madeni paranın arka yüzünde, Kanada'nın resmi amblemlerinden birini tasarlayan sanatçı Donna Kriekle'nin eseri bulunuyor. Ön yüzünde ise, Steven Rosati tarafından tasarlanan ve şu anda II. Elizabeth'in heykelinin yerine geçen Kral III. Charles heykeli yer alıyor.

Madeni paranın nominal değeri "20 dolar" olmasına rağmen, Kanada Kraliyet Darphanesi'nin internet sitesinden sipariş vermek için 129,95 dolar (4 bin 704 TL) ödemeniz gerekiyor. Bu tutara, GST ve HST vergileri dahil değildir. Tahmini teslimat tarihi 19 Şubat olarak belirlenmiş olup, ürün yalnızca Kanada ve ABD'ye gönderilecektir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kanada'nın bayrağındaki akçaağaç yaprağı ne anlama gelir?
Akçaağaç yaprağı, Kanada'nın birlik ve doğal zenginliklerini vurgularken aynı zamanda yaprağın 11 ucu ile ülkeyi oluşturan 10 eyaleti ve 1 federal bölgeyi temsil eder.
ETİKETLER
#Ekonomi
#kanada
#Dünya
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