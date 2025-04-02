Biri 17 biri 15 yaşında! Camilere saldırıp DEAŞ'a katılacaklardı, yakalandılar

Singapur'da 17 ve 15 yaşındaki iki kişi, camilere saldırı hazırlığındayken ve DEAŞ'A katılma planı yaparken gözaltına alındı. İç Güvenlik Dairesi tarafından düzenlenen operasyona dair ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Singapur'da İç Güvenlik Dairesi'nin düzenlediği operasyonla 2 kişi yakalandı. Yetkililer yakalanan kişilerin 17 ve 15 yaşında olduğunu açıkladı. 17 yaşındaki gencin, camilere saldırı planladığı, ABD, Malezya ve Tayland dahil olmak üzere bazı ülkelerden silah satın almaya çalıştığı fakat başarısız olduğu belirtildi.

EN AZ 100 MÜSLÜMANI ÖLDÜRMEK İSTİYORDU

Açıklamaya göre 2019'da Yeni Zelanda'da camilere düzenlediği saldırılarda 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı kahraman olarak gören şahsın gerçekleştirmeyi planladığı saldırılarda en üst düzeyde can kaybına yol açmak ve en az 100 Müslümanı öldürmek istediği ortaya çıktı.

SURİYE'DE EVLENİP SAVAŞMAK İSTİYORDU

İç Güvenlik Dairesi, gözaltına alınan 15 yaşındaki genç kızın ise bir DEAŞ mensubuyla evlenmek veya Suriye'de savaşmak istediğini, bu nedenle gözaltına alındığını açıkladı.

GENÇLERİN RADİKALLEŞMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORLAR

İç Güvenlik Yasası çerçevesinde gözaltına alınanlar, yasa uyarınca yargılanmadan 2 yıla kadar gözaltına tutulabilir. Yetkililer, Singapur'daki gençlerin radikalleşmesinden endişe duydukları gerekçesiyle 2015'ten bu yana 20 yaş ve altı 17 gence karşı İç Güvenlik Yasası'nı uyguladıklarını belirtti.