Cezaevi personeli işten çıkarıldı mahkumlara gün doğdu: Erken tahliye olacaklar

ABD'nin New York eyaletinde 2 binden fazla cezaevi personeli 'sendika izni olmadan' greve gittikleri gerekçesiyle işten çıkarıldı. Personelin işten çıkarılmasının ardından Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello, yöneticilere bilgi notu gönderdi ve bazı mahkumlar için erken tahliye talimatı verdi. Hafif suçlardan yargılanan 15 ile 110 gün arasında cezası kalanlar bu durumdan yararlanabilecek.

Eyaletteki "cezaevi personeli yetersizliğine" dikkati çeken Martuscello, cezaevindeki dengenin sağlanması için bazı mahkumların erken tahliye edileceğini bildirdi.

ERKEN TAHLİYEDEN YARARLANAMAYACAKLAR VAR

Martuscello, erken tahliye edilecek mahkumlar arasında cinsel suçlardan, şiddet suçlarından ve cinayet, terör, kundaklama gibi nitelikli suçlardan yargılananların bulunmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

New York genelinde 17 Şubat'ta cezaevi görevlileri, personel yetersizliği, zorunlu fazla mesai gibi zor çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev başlatmıştı.

New York Valisi Kathy Hochul, "sendika izni olmadan" yapılan grevin cezaevindeki işleri aksatması nedeniyle Ulusal Muhafızları cezaevlerinde görevlendirmişti.

Grevi sona erdirmek için iki kez anlaşmaya varılmaya çalışmış ancak bu girişimler başarısız olmuştu.

Martuscello, 10 Mart'ta, 22 gün süren grevin, grev yapan görevlilerin bağlı olduğu sendika ile varılan anlaşmayla sona erdiğini ancak beklenen tarihten önce işe dönmeyen 2 binden fazla görevlinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.