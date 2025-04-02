Trump'ın politikalarını eleştirdi hızını alamadı 25 saat boyunca hiç susmadı! Senatörden ilginç protesto

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştiren Demokrat Senatör Cory Booker, ilginç bir protestoya imza attı. Booker, genel kurul kürsüsünde 25 saati aşan konuşmasıyla 'Senatodaki en uzun konuşma' rekorunu kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturur oturmaz eski Başkan Joe Biden'ın politikalarını ortadan kaldırdı. Demokrat Senatör Cory Booker ise Trump'ın politikalarını protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Senatör Booker, ABD Senatosu Genel Kurulunda yerel saatle pazartesi 19.00'da başladığı konuşmasını 25 saat 4 dakika sonra bitirdi.

''ÜLKEMİZ KRİZ İÇİNDE''

Demokrat Senatör Booker'ın rekoru ABD medyasında canlı olarak yayımlandı. Booker, Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal yönetimdeki işten çıkarmaları, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltma operasyonlarını eleştirdi. Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." dedi ve salı akşam saatlerine kadar konuşmasına devam etti.

KÜRSÜDEN HİÇ AYRILMADI

ABD'de Trump'ın politikalarına dair her konuya değinen Booker, herhangi bir yasa çalışmasını engellemediği ya da bir yasağı ihlal etmediği için konuşmasına ket vurulmadı. Booker, Senato Genel Kurulu ara vermeyip dağılmasın diye kürsüden hiç ayrılmadı.

25 saat 4 dakika süren konuşması "Senato tarihinin en uzun konuşması" olarak kayıtlara geçerken, Booker, amacının Trump'ın "yanlış politikalarına" dikkati çekmek olduğunu belirtti.

BİR ÖNCEKİ REKOR 24 SAAT 18 DAKİKAYDI

Öte yandan ABD Senatosunda bugüne kadarki en uzun konuşma, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için 24 saat 18 dakikalık konuşması olarak kayıtlara geçmişti.