Birkaç yıl arayla doğan 3 bebeğini de sokağa terk etti! Herkes bu kadını arıyor
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
04 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 15:23
İngiltere'de bir kadın, birkaç yıl arayla yeni doğan bebeklerini sokağa terk etti. Başkent Londra'da 3 bebeğini de soğuk havaya rağmen sokağa bırakan kadın aranıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da birkaç yıl arayla doğum yapıp 3 bebeğini de sokağa terk eden anne aranıyor. Polis, sokakta bulunan 3. çocuğun da aynı anneden olduğunu fark etti.
Mahkeme kayıtlarına göre, ocak ayında alışveriş torbasına sarılı halde henüz yeni doğmuş bir bebek bulundu. DNA verilerine göre, bu bebek ile parka ve hemen hemen aynı bölgedeki bir sokağa terk edilen diğer 2 bebekle kardeş.
LONDRA BEBEKLERİNİ SOKAĞA BIRAKAN KADINI ARIYOR
İngiliz basınına göre Roman ve Harry isimli bebekler de 2017 ve 2019 yıllarında aynı bölgede yine alışveriş torbasına sarılı halde bulunmuş, daha sonra evlatlık verilmişlerdi.
Polis, 7 yıl içinde üç bebeğini de soğuk havada sokağa terk eden anneyi arıyor.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri