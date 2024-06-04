Havada bulaşıcı hastalık paniği: Uçak acil iniş yaptı

04 Haziran 2024 10:52 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:09

Brüksel'den New York Newark Havalimanı'na gitmek için havalanan uçak, bulaşıcı hastalık şüphesiyle Dublin Havalimanı'nda acil iniş yaptı. Uçağın iniş yapacağı pistte çok sayıda polis ve ambulans hazır bekletildi.

Uçağın, bulaşıcı hastalık belirtileri taşıyan rahatsız bir yolcu sebebiyle iniş yaptığı, bulaşıcı hastalıklar ekibinin gerekli testleri yapmak amacıyla olay yerine geldiği belirtildi. Bu esnada yolcular, uçakta tutuldu ardından bir başka uçağa tahliye edildiler.

HASTALIK HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Hastanın ağır semptomlar gösterdiği, yolcunun hastalığının bulaşıcı olup olmadığı doğrulanamadı.

İrlanda Sağlık Hizmeti Yöneticisi (HSE) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HSE, ilgili kişilerin mahremiyetini korumak için bireysel vakalar hakkında bilgilendirme yapamaz. Halk Sağlığı Müdürlükleri, bildirilen bulaşıcı hastalık şüphesi vakalarına müdahale eder, durumla ilgili risk değerlendirmesi yapar ve gerekirse halk sağlığını korumak için kontrol önlemleri alır. Halk Sağlığı ve Ulusal Ambulans Servisi bu olayı ulusal halk sağlığı kurallarına göre yönetti."

Dublin Havaalanı sözcüsü şunları söyledi:

"Dublin Havaalanı'ndaki operasyonlar başarıyla tamamlandı ve bu akşam seyahat edecek olan yolcuların yolculukları sorunsuz gerçekleştirilecek"