İsrail'den dikkat çeken Türkiye iddiası

04 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:39

Gazze'de sivilleri katleden İsrail'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet, Hamas'ın Türkiye üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı bir terör saldırısının engellendiğini öne sürdü. Times of Israel gazetesinin yazdığı iddiada İsrail güçleri, Türkiye'deki Hamas üyelerinin talimatıyla intihar saldırısında kullanılacak bir bombayı ele geçirdiğini yazdı.

GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİNİN İFADESİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail, tedirginliği nedeniyle yurt dışında da güvenlik alarmı durumuna geçti. Ürdün'de yaşayan bir Filistinliyi de saldırı planladığı iddiasıyla Nablus'ta gözaltına aldı. İsrail'in iddiasına göre, gözaltına alınan Filistinli saldırı emrini Türkiye'deki bir Hamas yetkilisinden aldığını iddia etti.

İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet, Türkiye'deki Hamas ağının İsrail'de terör saldırısı planlarında rolü olduğunu öne sürdü. Hamas lideri İsmail Haniye'nin de nisan ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret hatırlatıldı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİNE DAYANDI

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.