Birleşmiş Milletler'den 7 Ekim'in 1'inci yıl dönümü mesajı: Askeri yolla barış sağlanmaz

07 Ekim 2024 06:11 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 06:16

Hamas'ın İsrail'e yaptığı 7 Ekim saldırısı sonrası başlayan Gazze'deki soykırım sürecinin üzerinden bir yıl geçti. Birleşmiş Milletler 79. Dönem Başkanı Philemon Yang açıklama yayımlayarak diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları 1'inci yıl dönümüne girdi. 7 Ekim'in birinci senesinde Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamada askeri yolla barışın gelmeyeceği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang, 7 Ekim’in 1. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamasında Orta Doğu’nun çok uzun bir süredir ölüm, yıkım ve yerinden edilmelere tanıklık ettiğini hatırlatan Yang, yaşanan acıların en kısa sürede sona ermesi gerektiğini ifade etti. “Derhal ateşkese, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve bölgedeki çatışmalara diplomatik çözümler bulunması için diyaloğa geri dönülmesine ihtiyacımız var” diyen Yang, “Hiçbir sürdürülebilir barış askeri yollarla sağlanamaz. Yalnızca BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına dayanan iki devletli bir çözüm, hem İsrail ve Filistin halkları hem de bölgenin geri kalanı için kalıcı barış ve güvenliği garanti edebilir” ifadelerini kullandı. İsrail, Hamas ve Hizbullah dahil çatışmaların tüm taraflarına uluslararası insani hukukun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapan Yang, “Ayrıca acilen sivillerin korunması ve çok ihtiyaç duyulan insani yardımlara engelsiz erişimin sağlanması çağrısında bulunuyorum” dedi