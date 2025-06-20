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 | Onur Kaya

Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir

İsrail-İran çatışmasıyla gerilimin tırmandığı Orta Doğu'da kıtlık tehlikesi ortaya çıktı. Orta Doğu ülkesine gıda güvensizliğinin endişe verici seviyelere ulaştığını bildiren Birleşmiş Milletler, birkaç ay içinde harekete geçilmezse insani felaketin yaşanabileceği uyarısını yaptı.

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Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 07:24

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek aylarda Yemen'de kıtlık noktalarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. OCHA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de gıda güvensizliğinin hâlâ endişe verici seviyelerde olduğu belirtildi.

'KITLIK TEHLİKESİNE KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ'

Yemen'de milyonlarca kişinin şiddetli açlık sıkıntısı çektiği, gelecek aylarda bölge bölge kıtlık durumunun ortaya çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, insanların hayatlarını kurtarmak için şimdiden harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir

'ULUSLARARASI KAYNAKLAR HAREKETE GEÇİRİLMELİ'

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani , dün BM Mukim Koordinatörü Julien Harneis ile ülkede kötüleşen insani duruma destek vermek için uluslararası kaynakların harekete geçirilmesi konusunu görüşmüştü.

Birleşmiş Milletler'den felaket uyarısı: Ülkede kıtlık çıkabilir

'YEMEN İNSANİ FELAKETTEN KURTARILMALI'

BM, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2025 Yemen İnsani Müdahale Planı'nın yüzde 10'dan az finanse edildiğini belirterek, ülkenin insani bir felaketten kurtarılması çağrısında bulunmuştu.

SAVAŞTAN SONRA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK KRİZLERDEN BİRİ

Yemen'de, başkent Sana dahil olmak üzere birçok il ve şehri kontrol eden Husiler ile meşru hükümete bağlı güçler arasında 21 Eylül 2014'te başlayan savaşta Nisan 2022'den bu yana sükûnet hakim. BM'ye göre Yemen'deki savaş, ülkedeki birçok sektörü yıkıp yok ederek dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtı.

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